Italia, è caos per l’annuncio in diretta: lo ha detto davvero, tifosi increduli

In questi giorni così ricchi di grandi eventi sportivi bisogna registrare una frase di un campione che ha spiazzato un po’ tutti.

Dopo la sosta degli impegni delle varie nazionali, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo verso il campionato. La Serie A, infatti, è ripresa subito con delle gare davvero importanti come Juve-Lazio, Inter-Milan e Genoa-Napoli.

Nelle prime due bisogna registrare le grandi prestazioni della Juve di Max Allegri e dell’Inter di Simone Inzaghi che hanno vinto, rispettivamente, 3-1 e 5-1. Il Napoli campione d’Italia, invece, ha strappato a fatica un pareggio per 2-2 contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Tuttavia, in questi giorni non c’è solo il calcio sotto la luce dei rifletti. Anche in altri sport, infatti, ci sono in questi giorni alcuni eventi davvero importanti, come l’Europeo di pallavolo, dove l’Italia ha fatto un grandissimo torneo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, infatti, sono dovuti inchinare solo alla Polonia in finale. Tuttavia, proprio a margine della gara contro il team polacco, bisogna registrare una frase che ha messo ‘nei guai’ un campione.

Europeo, Andrea ‘Lucky’ Lucchetta durante la finale tra l’Italia e la Polonia: “Hai il palleggiatore polacco, gli devi spaccare le mani”

Come scritto dall’edizione online del ‘Corriere dello Sport’, Andrea ‘Lucky’ Lucchetta (ex storico giocatore di pallavolo ed ora voce tecnica della RAI, durante la telecronaca della gara tra l’Italia e Polonia si è infatti ‘lasciato scappare questa frase‘: “Hai il palleggiatore polacco, gli devi spaccare le mani”. Espressione certamente colorita che, però, riguarda solo il punto di vista sportivo della sfida tra le due nazionali.

Tuttavia, tutti sanno che le telecronache di Andrea Lucky Lucchetta sono contraddistinte da una grandissima carica agonistica. L’ex pallavolista, sempre nella finale persa dagli azzurri contro la Polonia, ha detto altre frasi molto esuberanti: “E’ un boscaiolo che tira giù della gran legna”, oppure: “Saluta il sole, ma anche la palla”. Ed infine: “Abbiamo subito troppo da una squadra che era più determinata a strapparci quella medaglia dal collo”.

Nel frattempo, però, lo stesso Andrea Lucky Lucchetta è stato al centro di una polemica che riguarda la stella della Nazionale di pallavolo femminile, ovvero Paola Egonu. Il campione di pallavolo, a cui è mancato solo l’oro olimpico in carriera ricca di successi ottenuti sia con i club che con la Nazionale, si era soffermato così sulla giocatrice italiana: “In Turchia si è riempita di soldoni, ma non è cresciuta”.