Esubero al Psg, Allegri e Sarri si sfidano per portarlo in Italia

Juventus e Lazio pronte al duello per un grandissimo colpo in vista di gennaio: può finalmente lasciare il PSG

Dopo quattro giornate di campionato la Serie A 2023/24 sta già dando interessanti indicazioni su quelli che sembrerebbero essere i valori messe in campo dalle big del nostro calcio.

E se l’Inter sembra ormai consolidata come la favorita nella corsa Scudetto, un vero schiacciasassi come ha mostrato nell’ultimo derby, per il Milan e Stefano Pioli ci sarà ancora da lavorare molto. Occhio, però, anche ad altre due ‘outsider’ che fino in fondo potrebbero dire la loro e che proprio nell’ultimo turno di campionato si sono affrontate in match spettacolare.

Si tratta di Juventus e Lazio che, all’Allianz Stadium, hanno dato vita ad una gara ricca di gol che ha visto la ‘Vecchia Signora’ vincere in maniera abbastanza agevole sui biancocelesti guidati dal grande ex Maurizio Sarri. Strade che sul campo si sono incrociate e torneranno ben presto ad incrociarsi. Ma intanto proprio le due grandi società in questione parrebbero essere tra quelle più attive in vista delle prossime occasioni che il calciomercato riserverà.

Dopo un’estate che ha comunque visto soddisfatte in buona parte le esigenze di Allegri e Sarri, adesso in ottica invernale un’idea davvero intrigante accomunerebbe biancocelesti e bianconeri. Fari puntati, tra i diversi obiettivi, in Francia ed in particolar modo in casa PSG dove c’è un nome che piace parecchio alle due dirigenze e che potrebbe ben presto approdare nel calcio italiano: ecco di chi si tratta.

Lascia il PSG per Lazio o Juve: che colpo!

Cinque gare disputate e soli 8 punti in classifica, al quinto posto a -3 dal Monaco capolista. La situazione del PSG di Luis Enrique non è affatto delle migliori ed è anche per tale ragione che l’ex Ct della Spagna avrebbe in mente di cambiare diversi uomini attualmente presenti in rosa: uno su tutti già abbondantemente accostato al calcio italiano.

Ci avevano pensato, tra le altre, anche Milan ed Inter. Ma adesso il futuro di Hugo Ekitikè, giovanissimo attaccante classe 2002, potrebbe essere conteso da Juventus e Lazio. Proprio così, sono queste le società che avrebbero intenzione di pianificare un possibile assalto già nel mese di gennaio. Perchè il tecnico della squadra francese non sembra intenzionato a puntare più sul 21enne che, al momento, viene dunque considerato solo un esubero di lusso.

Ed è per questa ragione che Luis Enrique, in cima alla lista delle cessioni, ha già messo proprio Ekitikè per il quale il PSG potrebbe aprire anche all’ipotesi prestito. Occhio alla Juventus, che potrebbe cedere Kean, ma anche alla Lazio con Sarri che stima particolarmente il giovane talento francese.