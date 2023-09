Colpo da Oscar: la Juventus sfida Barcellona e United

La Juventus ha messo nel mirino un giovane calciatore destinato a diventare un campione: c’è però fitta concorrenza

Il modo di fare mercato della Juventus ultimamente è cambiato. I bianconeri non sono più una società disposta e in grado di fare spese importanti o addirittura folli. Il bilancio adesso è la priorità e quindi senza incassi non si spende. La soluzione, però, è andare a cercare i campioni del futuro, che possono essere acquistati a cifre più ragionevoli e poi, magari, anche rivenduti.

La società bianconera è al lavoro e gli scout juventini hanno messo nel mirino una giovanissima stella ecuadoriana. Il problema è che ovviamente la Juventus non è l’unica a ragionare in questo modo e quindi la concorrenza è agguerrita e sarà molto complicato riuscire ad aggiudicarselo.

Sia in Italia che all’estero le squadre che puntano a talenti da far crescere in casa sono sempre di più. E non è un caso che spesso si tratti di squadre che vivono momenti difficili, economicamente parlando soprattutto. Per esempio il Barcellona…

Lotta a tre per una stellina del calcio

Il giocatore in questione è Oscar Zambrano, classe 2004 che gioca ancora in patria, nell’LDU Quito. Da moltissimo tempo il Barcellona lo sta tenendo d’occhio e nel prossimo futuro i catalani potrebbero definitivamente decidere di affondare il colpo. La Juventus si è ufficialmente iscritta alla lista delle pretendenti, ma oltre che con i catalani dovrà vedersela anche con il Manchester United.

La prossima sessione di mercato potrebbe essere decisiva per il futuro di Zambrano: tutte e tre le società, infatti, sono pronte a presentare delle offerte per aggiudicarselo. Si tratta di un mediano, che nonostante la giovanissima età conta già quasi 40 presenze e un gol con la propria squadra. In patria e non solo viene considerato un potenziale campione.

Ecco perché anche le richieste del club ecuadoriano saranno abbastanza alte. Tuttavia, cifre che per il mercato ecuadoriano sono altissime, per le società europee sono assolutamente sostenibili. Alla fine la decisione la prenderà il giocatore stesso. La sensazione è che il Barcellona sia, in questo momento, leggermente favorito.

Però non sono da escludere colpi di scena, che probabilmente sarebbero dovuti a una lotta economica a chi gli offre di più. Quando però le occasioni si presentano – e il mercato che si può fare è questo – vanno colte.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI