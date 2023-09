Milan in caduta libera: perché Pioli adesso rischia la panchina

Il Milan è apparso come una squadra in completa caduta libera e questo fa rischiare la panchina a Stefano Pioli: ecco il motivo

La sconfitta nel derby contro l’Inter ha ridimensionato di parecchio le ambizioni del Milan in Italia e anche in Europa. Il 5-1 fa tantissimo rumore, soprattutto perché c’è stato un dominio totale da parte dei nerazzurri, nonostante i ragazzi di Stefano Pioli siano rimasti in partita fino al 3-1.

Quello che però più preoccupa, però, sono i cinque confronti con l’Inter persi nel 2023: uno in Supercoppa italiana; due in Champions League, due in Serie A. Un duro colpo da assimilare da parte del club rossonero.

Quel che più ha sorpreso i tifosi del Milan è, senza dubbio, la gran quantità di errori che ha commesso la squadra di Stefano Pioli. La sensazione è che i giocatori abbiano perso la bussola troppo presto, anche per un approccio sbagliato che spesso condiziona il resto della partita.

Soprattutto perché il Milan si è trovato a rincorrere, esponendo la difesa – orfana di Tomori e Kalulu – a dei contropiedi molto pericolosi. Ed è inevitabile fare delle valutazioni sul futuro di Pioli da parte di Cardinale, che ha scelto di tenerlo nonostante la rivoluzione estiva.

Milan, il futuro di Pioli è in bilico

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i cinque derby persi da parte del Milan e tutti hanno vari punti in comune. La ripetizione sistematica degli stessi errori, l’approccio sbagliato, una partita non aggredita, ma dove si subisce il gioco dell’Inter.

Sono situazioni che pesano nell’economia di un match, nel quale la squadra di Inzaghi appare sempre più pronta e meno timorosa rispetto ai rossoneri. Il Milan, quindi, deve lavorare per tornare a rialzare la testa a partire già dal percorso europeo con il Newcastle.

Però i segnali dall’allarme iniziano a essere tanti. Cardinale ritiene di avere una rosa di altissimo livello, capace di vincere lo Scudetto e di fare bene in Champions League. Pioli, quindi, non deve sprecare l’occasione di buttare al vento il lavoro del club svolto in sede di mercato in estate.

Il suo futuro, però, appara in bilico. Perché il Milan non vuole più essere secondo a nessuno e perché sa bene che adesso Pioli non ha più alibi. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025, liberarsi del suo ingaggio non è per niente semplice. Anche se le valutazioni iniziano a essere serie e se il periodo negativo dovesse continuare, l’esonero appare più che probabile.