Allarme Barella, sirene dalla Premier: pronti 70 milioni

Il centrocampista dell’Inter continua a essere appetibile sul mercato: sirene dalla Premier League.

La Nazionale ha brillato per il gioco espresso, almeno nel primo tempo, riuscendo a superare l’ostacolo Ucraina con la qualificazione al prossimo Europeo, da campione in carica, che si fa meno complicato del previsto.

La banda di Spalletti ha corretto gli errori intravisti alla prima contro la Macedonia. L’Italia è parsa una squadra più quadrata ed equilibrata, gli esterni hanno lavorato secondo le direttive dell’ex Napoli e i risultati in termini di occasioni create è stato molto indicativo. Vittoria questa che quantomeno riporta il sorriso sui volti degli italiani perché gli incubi post Skopje non erano affatto stati accantonati.

Tra i migliori in campo non si può poi non nominare Nicolò Barella che, assieme al compagno nerazzurro Davide Frattesi, ha lanciato ulteriori messaggio positivi al commissario tecnico: sarà lui il perno della Nazionale azzurra, dal cagliaritano passano le migliori azioni ed è sempre lui a palleggiare con qualità sia nei momenti critici che in quelli di controllo. Nicolò piace a tutti e i rumors sull’interessamento dalla Premier League non si spengono mai.

Barella, Liverpool studia il colpo ma sarà complicato

Perno di Simone Inzaghi e calciatore che in questo momento non ha epigoni in Italia. Nicolò Barella non può non essere considerato uno dei migliori del suo ruolo e non da ora, ma almeno dal suo primo anno all’Inter quando dimostrò dopo poche partite di possedere caratteristiche uniche.

All’Inter uno come lui è imprescindibile e si sta dimostrando importante anche per l’integrazione di Frattesi, suo compagno di squadra e che possiede qualità molto simili a lui. Come è normale che sia, il nome dell’ex prodotto del settore giovanile cagliaritano è finito sui taccuini delle squadre di mezza Europa. In estate, prima che virasse sul rossonero Sandro Tonali, il Newcastle spaventò i nerazzurri con dei primi approcci che furono corroborati da una serie di viaggi verso l’Inghilterra da parte del suo agente Alessandro Beltrami.

All’epoca non se ne fece nulla e i petrodollari indirizzati verso Viale della Liberazione finirono nelle casse del Milan per Tonali. Ma non è escluso che in futuro altre squadre della Premier possano di nuovo bussare alla porta di Zhang, che pure ha bisogno di liquidità vista la situazione finanziaria non proprio rosea.

Tra le squadre interessate a Barella vi è il Liverpool di Klopp. Non è una novità, i Reds stravedono per centrocampisti come lui e sarebbero disposti a far follie per portarlo ad Anfield. Secondo Fichjes.net, i titolari del mercato del Liverpool sarebbero disposti ad accontentare i nerazzurri con 70 milioni di euro. Solo rumors, chiaramente. Barella rimane un pilastro dell’Inter e del suo centrocampo, tuttavia il mercato non è nuovo a regalarci situazioni un secondo prima impensabili.