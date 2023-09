Grealish, festa di compleanno esagerata: una villa di lusso per fare baldoria

Grealish colpisce ancora: il giocatore del Manchester City organizza una festa di compleanno in una villa di lusso

Costretto a dar forfait per la sfida con l’Ucraina, e per l’amichevole con la Scozia, a causa di un infortunio alla coscia, Grealish non si è fatto abbattere. Difatti, il giocatore del Manchester City ha festeggiato il suo compleanno con amici e parenti in una villa di lusso.

Jack Grealish ha abituato tutti a grandi festeggiamenti, spesso caotici. Ad esempio: per celebrare la vittoria del campionato inglese Grealish si è recato a Las Vegas, dov’è stato ripreso in atteggiamenti intimi con una donna che non era la sua fidanzata.

Inoltre, dopo aver bevuto insieme a qualche amico quattro bottiglie grandi di Jeroboam e aver nascosto nel costume varie lattine di birra, il giocatore ha concluso la serata in uno strip club. Stessa dinamica anche per la vittoria della Champions League: l’attaccante si è dato alla pazza gioia con amici volando a Ibiza e festeggiando con birra, champagne e vodka. Per il suo compleanno, invece, ha deciso di concedersi una festa in una location di lusso.

Grealish, una festa da 20 mila sterline: come il giocatore ha celebrato il suo compleanno

Il 10 settembre Grealish ha compiuto ventotto anni; per l’occasione il giocatore ha organizzato una festa in una villa di lusso a cinque stelle a Lakes By Yoo, situata sulle Cotswolds, una catena collinare rinomata per la sua straordinaria bellezza naturale. Il lodge privato si trova sulla riva del lago ed è composto da sei camere da letto ed offre vari servizi, ossia: una spa, una barca per muoversi da una riva all’altra, un kayak, paddleboard e una piscina.

Un compleanno riservato ma con le persone care. Il giocatore, come riporta The Sun, ha una famiglia numerosa e ama condividere i soldi guadagnati con loro. Il costo dell’evento? Circa 20.000 sterline equivalenti a pressappoco 23 mila euro, per affittare alcune baite di legno a 5.800 stelline a notte.

Non è la prima volta che la location accoglie dei vip. Difatti, è uno dei luoghi preferiti dove soggiornare anche della modella e stilista Kate Moss. Un posto suggestivo perfetto per godersi piacevoli momenti insieme prima di ritornare alla vita di tutti i giorni.

Il Manchester City e i suoi tifosi attendono il ritorno della loro stella, pagata oltre 110 milioni di euro nel 2021, ma purtroppo non si conosce ancora la data del suo rientro. Guardiola dovrà dunque pensare a una squadra senza di lui per i prossimi impegni.