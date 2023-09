Gattuso al centro del mercato: può fare le scarpe a un collega, di chi si tratta

Il tecnico che ha legato la propria vita sportiva al Milan è pronto nuovamente a ripartire dall’estero, a seguito dell’esperienza poco esaltante al Valencia.

Ancora fuori dall’Italia, tuttavia non in Spagna. La carriera in panchina di Gennaro Gattuso proseguirà lontano dall’italico stivale. Ancora troppo brucianti le separazioni dal Milan, sua squadra del cuore, dal Napoli, dopo la mancata qualificazione in Champions League, e dalla Fiorentina, ancora prima di cominciare.

Anche l’ultima esperienza in quel di Valencia si è chiusa tutt’altro che bene. La carriera sul ponte di comando di Gattuso prosegue nel suo periodo di appannamento dalla primavera 2021: dopo essere stato ufficialmente annunciato a maggio quale nuovo allenatore della Fiorentina, nel mese successivo le parti decidono di sciogliere l’accordo prima dell’entrata in vigore dello stesso a seguito di alcune divergenze legate alle strategie di rafforzamento tecnico della squadra.

Dopo un anno sabbatico, il 9 giugno 2022 viene annunciato come nuovo tecnico del Valencia. È la sua prima esperienza in panchina ad altissimi livelli, dopo le parentesi minori alla guida di Sion e Ofi Creta. Purtroppo le cose non vanno come sperato, la Spagna e Gattuso non hanno alcunché da spartire se non la comune passione per i canestrelli al ragù. Così a fine gennaio 2023 rescinde il proprio contratto con il club iberico: la squadra si trova ad un miserevole quattordicesimo posto in classifica, ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

La tenacia di ‘Ringhio’ e la voglia di riprovarci

Nonostante questi ultimi risultati in chiaroscuro, chiunque è al corrente della grinta di Gattuso e il suo essere sempre ‘un animale da campo’. Impossibile resistere al richiamo del pallone. E l’occasione migliore potrebbe presto presentarsi in Francia.

Il magnate americano John Textor pare molto interessato all’ex tecnico di Milan e Napoli per dare una sterzata alle sorti del proprio club, in Francia, che se la sta passando malissimo, per utilizzare un eufemismo. Laurent Blanc è arrivato al capolinea. L’Olympique Lyonnais ha comunicato ufficialmente la separazione dall’ex c.t. della nazionale francese, dovuto ad un avvio di stagione horror con un solo punto dopo quattro giornate.

L’Olympique Lyonnais è ora ultimo in classifica, troppo poco il misero pareggio raccolto con il Nizza di Farioli. Per il resto solo disfatte con Strasburgo (2-1) e Montpellier (1-4), ma pure con il Paris Saint-Germain Football Club nell’ultima giornata (1-4).

Al proprietario John Textor sarebbe piaciuto contrattualizzare Graham Potter, che però ha declinato l’offerta. Nelle ultime ore sono perciò emerse varie candidature. Spiccano i nomi di Oliver Glasner, Christophe Galtier, Will Still o Julen Lopetegui. Ma a prevalere potrebbe essere appunto Gattuso che si è affidato a Jorge Mendes, molto attivo sul mercato francese e molto vicino a Textor.

Gattuso potrebbe imporsi con autorevolezza come tecnico adeguato per rinfocolare le motivazioni di un gruppo uscito indebolito dal mercato estivo, ma comunque di qualità.