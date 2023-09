Inter, scelta incomprensibile: “Cosa gli è passato per la testa?”

È arrivato un pesantissimo attacco nei confronti di uno dei nuovi acquisti dell’Inter in ambito di calciomercato: la stoccata farà discutere

L’Inter targata Simone Inzaghi dà la netta impressione di essere quasi ingiocabile in questo momento. Forse soltanto i cugini del Milan potrebbero riuscire a strappare un risultato positivo contro l’armata nerazzurra. Sono in assoluto le due squadre più forti e in forma del campionato attualmente, perciò il Derby della Madonnina si preannuncia scoppiettante.

Non si tratta, ovviamente, di una sfida decisiva in termini di lotta Scudetto, ma siamo già di fronte ad un crocevia abbastanza importante e significativo. Più volte il tecnico piacentino è riuscito ad avere la meglio sulla truppa rossonera, da quando siede sulla panchina della ‘Beneamata’. I pronostici vedono leggermente favoriti capitan Lautaro Martinez e compagni, anche perché finora l’Inter ha decisamente espresso il miglior calcio in Serie A.

Inzaghi sta portando avanti egregiamente il proprio lavoro e la società ha dimostrato ancora una volta di credere pienamente nelle sue capacità. Il rinnovo del contratto dell’allenatore ex Lazio fino al 2025 aumenta ulteriormente il livello di fiducia ed ottimismo nell’ambiente nerazzurro.

Tra l’altro, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta si è mossa oggettivamente bene in ambito di calciomercato, nonostante le note difficoltà e gli imprevisti capitati durante la sessione estiva dei trasferimenti. In attacco occhio alla buona condizione di Marcus Thuram.

Inter, Pavard sotto attacco: che stoccata al francese

L’ex Borussia Monchengladbach sarà il titolare al fianco di Lautaro e il gol siglato ai danni della Fiorentina rappresenta un segnale di crescita più che positivo. I tifosi, dal canto loro, aspettano di vedere all’opera pure Benjamin Pavard, col difensore francese che ha mostrato grande entusiasmo di vestire la maglia nerazzurra ancor prima di sbarcare in quel di Milano.

Un qualcosa che non si vede spesso. D’altronde, il classe ’96 (27 anni compiuti lo scorso 28 marzo) desiderava fortemente abbandonare la nave del Bayern Monaco, al fine di trasferirsi altrove ed intraprendere una nuova avventura. Ebbene l’ipotesi di un passaggio all’Inter lo allettava molto.

Difatti, è stato proprio lui a spingere per prendere prima possibile un volo diretto verso il capoluogo lombardo. Senza questa spinta da parte sua, forse la ‘Beneamata’ non sarebbe riuscito a prenderlo viste le resistenze del Bayern. C’è comunque chi non ha apprezzato minimamente la decisione di Pavard. In particolare, l’ex calciatore Mario Basler si è reso protagonista di un attacco pesantissimo nei confronti dell’ex Stoccarda.

“Come gli è venuta l’idea di lasciare il Bayern Monaco per andare all’Inter? Cosa gli è passato per la testa? Bisogna capire quale proiettile lo ha colpito… Dicono che non andava più d’accordo con Tuchel, ma ora sarà difficile disputare un’intera stagione con il solo Mazraoui come terzino“, ha scritto Basler sul suo blog. Parole che non lasciano a tante interpretazioni.

