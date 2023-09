Mondiale pilotato in Qatar, l’accusa shock: “Doveva vincere Messi”

Pesante accusa da parte di uno dei protagonisti del mondo del calcio. Grosse ombra sul Mondiale in Qatar e sull’Argentina di Messi.

Mentre i campionati si sono fermati per la pausa nazionali, si torna a parlare del Mondiale in Qatar. Quando siamo ormai quasi ad un anno dalla fine dell’ultima rassegna iridata, vinte dall’Argentina di Lionel Messi ai danni della Francia di Mbappé, piovono accuse sulla regolarità di quella manifestazione.

A lanciarle non è un tifoso qualunque, ma l’ex commissario tecnico della nazionale olandese Luis van Gaal, uno che da anni è nel mondo del calcio ad alti livello. L’ex allenatore degli Orange non ha ancora digerito l’eliminazione della sua nazionale da parte dell’Argentina di Lionel Messi. In una recente intervista al canale Nos, van Gaal è infatti tornato sul controverso quarto di finale tra l’Olanda e l’Argentina, terminato ai rigori con la vittoria dell’Albiceleste. Un successo che ha poi aperto la strada alla vittoria finale di Messi e compagni.

“Se rivedo la partita vedo che ci sono state strane decisioni.” ha tuonato van Gaal. “Se guardiamo ciò che è stato permesso ai loro calciatori secondo me era una partita dall’andamento premeditato.” A domanda specifica sul fatto se secondo lui Lionel Messi doveva vincere quel Mondiale, va Gaal ha risposto senza giri di parole: “Si, penso che doveva vincere Messi“.

Mondiali in Qatar, pesante accusa di van Gaal: le reazioni

Naturalmente le parole di un allenatore come Luis van Gaal, soprattutto se di questo tenore, non potevano non trovare una reazione da parte del mondo del calcio. In primis nella stessa Olanda dove, mentre la Federcalcio orange non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, diversi calciatori della nazionale, tra cui molti protagonisti del recente Mondiale, hanno deciso di prendere le distanze dal loro ex commissario tecnico.

Il portiere Mark Flekken ha provato a tenere una posizione più diplomatica, affermando che è giusto che van Gaal esprima il suo pensiero, ma che dal campo le sensazioni erano totalmente diverse.

Anche Virgil Van Dijk è sulla stessa linea. La stella del Liverpool, uno dei pilastri della nazionale, ha chiarito che le opinioni di van Gaal sono a titolo personale e che lui ha un’opinione diversa sul quel quarto di finale e su quel Mondiale vinto poi dall’Argentina di Lionel Messi. Insomma l’Argentina e Messi hanno vinto il Mondiale, ma quello che è accaduto in Qatar è destinato, secondo Van Gaal, a far discutere ancora per tanti anni.