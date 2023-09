Marcos Leonardo a gennaio? Ribaltone Roma

Il centravanti brasiliano del Santos è un obiettivo dichiarato dal General Manager Tiago Pinto. Si parla di un possibile arrivo nel mercato di gennaio

La Roma segue Marcos Leonardo da oltre un anno e prima dell’arrivo di Lukaku avrebbe voluto affondare il colpo su di lui, ma il Santos ha rifiutato una proposta di 18 milioni. Ora c’è una novità in vista dell’inverno.

Il mercato della Roma è stato di certo piuttosto scoppiettante nell’ultima parte, con l’arrivo in sequenza di Renato Sanches, Paredes, Azmoun e Lukaku. Diversi colpi portati nella Capitale per accontentare l’ambizione di Mourinho e tornare competitivi per un piazzamento in Champions League. Il problema in queste prime tre giornate di campionato è che molti dei nuovi tesserati o non era ancora a disposizione o non aveva la condizione fisica adatta per giocare.

Fino a questo momento si è parlato solo di una Roma potenziale e non reale, e proprio per questo i giallorossi hanno raccolto appena 1 punto in 3 partite. Dopo la sosta per le Nazionali si riprenderà contro l’Empoli (domenica 17 settembre ore 20.45, Stadio Olimpico) e lì bisognerà vedere la vera caratura della rosa, con quasi tutti a disposizione.

Roma, tutto fatto per Marcos Leonardo a gennaio: arrivano conferme anche dal Santos

Il lavoro di Tiago Pinto, però, non si ferma qui e l’idea di regalare un’altra pedina per gennaio è concreta. Il nome è sempre quello di Marcos Leonardo, seguito a lungo anche in estate.

A parlare della situazione di Marcos Leonardo nelle ultime ore è stato il direttore generale del Santos, Alexandre Gallo. Spiegano la situazione del club brasiliano ha dichiarato ai media locali: “Abbiamo stabilito alcune regole affinché possa partire nella prossima finestra di mercato, sempre che l’offerta sia interessante anche per il club”.

Poi aggiunge: “Confermo di aver parlato con la Roma e devo dire che loro hanno capito la nostra posizione come noi la loro”.

Le parole di Gallo fanno riferimento alla decisione di Tiago Pinto di rimandare l’affare a gennaio dopo che il Santos ha chiuso la porta a una richiesta di 18 milioni. Il motivo è legato alla necessità del glorioso club di Pelé di lottare con tutte le forze per la salvezza fino a dicembre. Solo dopo si potrà parlare di mercato. I giallorossi sono già forti dell’accordo con il ragazzo e il suo entourage e a fronte di un corrispettivo di circa 14 milioni di euro pensano di poterlo tesserare questo inverno.

Probabilmente verrà poi girato in prestito in Serie A per accumulare un minimo di esperienza, prima di essere a disposizione di Mourinho (o chi per lui), nella prossima stagione.

