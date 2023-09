Cristina D’Avena, ritorno col botto: il décolleté esplode quasi

Ritorno in grande stile per Cristina D’Avena: décolleté esplosivo per la beniamina di grandi e piccini. Foto da non perdere!

Una carriera, come cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, lunga 40 anni e un successo che non tramonta mai. No, non stiamo esagerando se la protagonista in questione è Cristina D’Avena.

L’artista bolognese, che lo scorso 6 luglio ha spento 59 candeline, è sulla cresta dell’onda da quando aveva poco più di 3 anni quando salì sul podio, con il brano “Il valzer del moscerino”, a “Lo Zecchino d’oro”. Da allora la sua carriera è stato un crescendo che l’ha portata a cimentarsi anche con la recitazione e con la conduzione.

Eppure, il suo nome è inestricabilmente legato alle sigle dei cartoni animati che facevano da colonna sonora ai pomeriggi di milioni di bambini e ragazzini che oggi hanno tra i quaranta e i cinquant’anni.

Insomma, con la sua voce angelicata e una bellezza non appariscente ma da tipica ragazza della porta accanto Cristina D’Avena era la fatina che con la sua voce melodiosa allietava i pomeriggi di milioni di bambini che, diventati adulti, non l’hanno dimenticata.

Cristina D’Avena, ritorno col botto: décolleté esplosivo

I suoi concerti in giro per l’Italia, infatti, fanno sempre registrare il tutto esaurito, con un entusiasmo che anche le pop star più acclamate possono solo sognare.

E ad ascoltarla non ci sono solo i cinquantenni nostalgici che per un paio d’ore vogliono regalarsi l’illusione di ritornare bambini cantando a squarciagola le sue hit, da “La canzone dei puffi” (disco d’oro per le oltre 500 mila copie vendute) a “Kiss me Licia” (disco di platino per le oltre 200 mila copie vendute) passando per la sigla di “Holly e Benji“, vero cult per tutti gli amanti del calcio, ma insieme a loro ci sono anche i loro figli, bambini e adolescenti, per un pubblico davvero trasversale.

Non per nulla Cristina D’Avena negli ultimi anni è stata riscoperta dai suoi colleghi che sempre più spesso la invitano a collaborare ai loro dischi o a partecipare in veste di guest star ai loro concerti, con ogni sua comparsata sul palco che scatena il delirio del pubblico.

Insomma, Cristina D’Avena non è solo più la beniamina dei piccini ma lo è anche degli adulti anche perché ha saputo reinventare il proprio look. La ragazza acqua e sapone ha lasciato il posto a una donna consapevole del proprio fascino e del proprio sex appeal e che non ha timore di mostrare la sua carica erotica come nell’ultimo scatto pubblicato sul suo account Instagram.

Immersa per metà nell’acqua di una piscina, sguardo malizioso con tanto di punta della lingua tra i denti, Cristina esibisce un décolleté rigoglioso e tonico da far impallidire quelli delle più idolatrate influencer, showgirl e affini.

Standing ovation per l’artista bolognese che, non dimentichiamolo, l’anno prossimo varcherà la soglia dei sessant’anni, a conferma che ‘canta che ti passano…gli anni’. E Cristina D’Avena canta da quasi 60 anni.