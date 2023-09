Serie A: affare van de Beek, sarà lui il primo colpo a gennaio

Donny van de Beek a gennaio potrebbe arrivare in Serie A. Una big è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante.

Nonostante le diverse voci di calciomercato, van de Beek in questa sessione estiva è rimasto al Manchester United, ma potrebbe trattarsi di una permanenza momentanea visto che il calciatore ha voglia di trovare continuità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, van de Beek è il primo obiettivo di una big di Serie A per gennaio e si tratta di un colpo di calciomercato che può assolutamente essere messo a referto. Naturalmente la strada è lunga e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine potrà arrivare la fumata bianca.

Calciomercato: colpo van de Beek, ecco con chi firma

Donny van de Beek è uno dei calciatori più talentuosi a livello internazionale, ma per il momento l’olandese ha davvero fatto molta fatica a trovare quella continuità in grado di poter consentire al calciatore di esprimere le sue qualità. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di una partenza che, come detto in precedenza, doveva esserci già a gennaio, ma per il momento non è arrivata anche per le richieste del Manchester United.

Ora van de Beek è pronto ad una nuova avventura e il calciomercato invernale lo potrebbe portare in Serie A e all’Inter. I nerazzurri ci avevano già provato, ma alla fine hanno puntato su Klaassen anche per una questione economica. Ma a gennaio le cose potrebbero addirittura cambiare e Inzaghi è pronto ad accogliere l’ex Ajax.

Naturalmente si tratta di un affare non facile considerando i 40 milioni di euro richiesti dal Manchester United e i 20 che l’Inter ha intenzione di proporre. Ma sono in corso tutti i ragionamenti e non è da escludere che anche il calciatore possa spingere per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: l’Inter non molla van de Beek

L’Inter non ha nessuna intenzione di molla la pista van de Beek e il calciomercato invernale rappresenta una possibilità molto importante per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Naturalmente ancora mancano diversi mesi a gennaio e davvero tutto può succedere, ma la strada sembra essere ormai segnata e per questo motivo non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.