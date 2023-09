Addio last minute di Vlahovic: ecco cosa è successo

La trattativa sul filo di lana per Dusan Vlahovic ha spiazzato tutti i tifosi della Juventus: cosa è accaduto esattamente?

Dopo le tante voci di mercato delle scorse settimane Dusan Vlahovic è rimasto a Torino e si è ripreso la Juventus, realizzando due reti nelle prime tre gare di campionato e mostrando una forma fisica decisamente migliore rispetto alla passata stagione. L’attaccante serbo pare abbia finalmente superato la pubalgia che lo ha tormentato nella scorsa annata ed è voglioso e carico di dimostrare tutto il suo valore.

La permanenza di Vlahovic alla Continassa è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri, che hanno seriamente temuto di veder partire l’ex viola nella scorsa sessione di mercato. In effetti la Juve ha provato davvero a cedere Vlahovic per ottenere tra i 70 e gli 80 milioni di euro e rimettere così a posto il bilancio. Tra le varie pretendenti c’era anche il Real Madrid, che aveva bisogno di un grande centravanti per riempire il vuoto lasciato da Karim Benzema (passato all’Al Ittihad, ndr).

Stando a quanto riportato dal sito Defensa Central, i Blancos hanno fatto un tentativo last minute per Vlahovic ma hanno poi rinunciato all’acquisto. Il già citato addio di Benzema e il mancato acquisto di Kylian Mbappè avevano convinto il Real Madrid a virare dritto su Vlahovic.

Vlahovic, colpo all’ultimo minuto: tutti i dettagli

Carlo Ancelotti, appurata l’impossibilità di arrivare non solo al francese del PSG ma anche a Harry Kane (che ha trovato poi l’accordo con il Bayern Monaco, ndr), ha detto chiaramente alla dirigenza madridista di puntare con decisione su Vlahovic. Le caratteristiche principali dell’ex giocatore della Fiorentina, ovvero la grande falcata e la capacità di puntare la porta con velocità, sono aspetti che piacciono molto al tecnico italiano.

Tuttavia, il Real Madrid non ha voluto affondare il colpo proprio a causa delle condizioni fisiche di Vlahovic. I continui infortuni del serbo – derivati soprattutto dal noto problema all’inguine – non rappresentano una garanzia per i Blancos, che hanno preferito non investire una somma così elevata per il giocatore.

Il Real Madrid, negli ultimi tempi, si è ritrovato a dover fare i conti con giocatori come Eden Hazard e Luka Jovic, pagati fior di milioni ma spesso fermi ai box per problemi fisici. Il club del presidente Florentino Perez non ha voluto commettere di nuovo lo stesso errore. Niente Real, quindi, per Vlahovic, per la gioia dei tifosi juventini che sperano di poter vedere di nuovo quel bomber che fece sfracelli a Firenze.

