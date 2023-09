Sofia Vergara, tacchi e gonna da capogiro: visione rovente

Sofia Vergara è al top della forma, l’attrice colombiana si mostra al massimo per i fan di tutto il mondo, sempre più estasiati.

Seguita come non mai, l’attrice è reduce da numerosi successi e mostra tutto il suo splendore sui suoi canali social, dimostrando come l’età per lei sia solamente un dettaglio statistico.

Sta diventando sempre più seguita sul web, è una delle attrici maggiormente virali grazie a una carriera in crescendo. Sofia Vergara sta emergendo con grande forza, l’attrice in Italia è conosciuta per aver interpretato un ruolo nella sitcom Modern Family.

Una bomba sexy con lineamenti ammalianti, la colombiana è stata protagonista di tante pellicole e ora ha alzato decisamente il tiro, diventando direttamente giurata nell’edizione di America’s Got Talent. A scegliere i talenti del futuro ma anche per mostrare come il suo maggior pregio sia proprio una sorta di bellezza che rimane fissa nel fermo.

Vergara ammalia i fan, che scatti

È una star mondiale, in tanti la aspettavano proprio in passerella al cinema di Venezia ma gli impegni in America sono tanti e tutti di primaria importanza. Per lei c’è un supplemento di lavoro importante, sa benissimo come il pubblico americano possa consacrarla definitivamente al ruolo di grande stella. Non lesina di certo la sua classe, mostrandola così anche sui social con foto davvero da restare basiti: gli ultimi scatti confermano come Sofia Vergara sia esplosiva.

Gonna, tacchi e un fisico da ventenne per lei, abituata ormai a dominare la scena anche sul web. Soprattutto nell’ultima foto si fatica ad attribuirgli la sua vera età, non sembra affatto una donna di cinquant’anni, può reggere il confronto con le tante infleuncer-millennial e avere la strada spianata. L’amore del pubblico è rimasto alto, sono più di trenta milioni i fan solo su Instagram che la seguono assiduamente sul suo profilo.

C’è anche una nutrita schiera di italiani, il pubblico non manca anche considerando come le sue vacanze estive siano state una sorta di promozione territoriale. Ha visitato i Faraglioni ed è stata a Capri, ha mangiato una pizza napoletana e si è abbronzata proprio in Italia, magnificando le meraviglie della nostra nazione.

Uno spot che è valso tanti applausi, fatto in maniera spontanea e dimostrando di saper apprezzare le bellezze della natura. Tornando così in America molto carica e pronta per un’altra stagione ricca di successi.