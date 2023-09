Quanto è sexy la Buccino: fan in delirio

Cristina Buccino lascia tutti a bocca aperta, non ha semplicemente rivali su Instagram

L’estate è ormai alle battute finali e quelle giornate vissute al massimo stanno lentamente lasciando spazio al freddo autunnale. Per qualcuno è un sollievo, per altri una sorta di tragedia.

Per Cristina Buccino non cambia niente poiché al netto del clima lei non muta di atteggiamento: rimane una donna prorompente e che ama mostrarsi per quel che è. Fisicamente la 37enne showgirl ha un corpo statuario e quotidianamente incanta sui social con i suoi scatti.

La modella è nata a Castrovillari, in Calabria, nel 1986 ma si è trasferita a Roma per coltivare il sogno di diventare modella. Nel corso del tempo e dopo aver lavorato in tv per molti anni, ha deciso di dedicarsi al mondo dei social dove possiede un seguito importante.

Cristina Buccino è infatti molto attiva e seguita sui social. L’ex showgirl, nota per aver partecipato a programmi quali l’Isola dei Famosi e soprattutto l‘Eredità, su Instagram possiede un seguito elevatissimo: ben 3 milioni e passa di followers che non si stancano di seguirla e commentarla. E quando posta foto “esagerate” diventa davvero difficile ignorarla.

Cristina Buccino: straripante sui social, fan senza parole

In casa Buccino non ci si può lamentare della scarsità di bellezza. Tra Cristina, Donatella e Maria Teresa è veramente difficile non rimanere ammaliati e a bocca aperta. Le sorelle Buccino sono seguitissime sui social e sono tra le cento influencer più seguite del nostro paese: un traguardo niente male per loro!

Cristina in particolare è una delle più seguite perché in passato ha lavorato come showgirl in Rai. Ha iniziato nel 2006 al fianco di Pupo e ha raggiunto la popolarità come ‘professoressa’ con Carlo Conti all’Eredità. Successivamente ha partecipato a numerose rassegne Mediaset come l’Isola dei Famosi e Grand Hotel Chiambretti.

È possibile resistergli? I fans della influencer calabrese non riescono proprio e la celebrano mediante commenti netti e al fulmicotone ogni volta che pubblica un contenuto. In ogni foto possiamo assistere incantati alle forme della stupenda modella del Sud Italia.

Di recente Cristina si è presentata con un vestito lungo e nero e in grado di valorizzare appieno le sue forme. Nulla da dire sul suo sguardo seducente e in grado di pietrificare tutti, nessuno escluso: è terminata l’estate, è vero, ma Cristina stupisce tutti con ogni abito non per forza scollato.