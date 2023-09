Firma fuori mercato: accordo con Vlahovic

Non si fermano le indiscrezioni su Dusan Vlahovic: gli ultimi rumors rivelano quale sarà il futuro dell’attaccante serbo.

Dusan Vlahovic è forse uno dei meno felici dopo il successo della Juventus a Empoli. I bianconeri si sono imposti per 2-0 al Castellani (reti di Danilo nel primo tempo e Chiesa nella ripresa) ma l’attaccante serbo ha fallito un calcio di rigore (parato da Berisha) che avrebbe potuto chiudere prima i conti in favore della Vecchia Signora. L’errore dal dischetto ha pesato molto sull’intera prestazione di Vlahovic, sicuramente la peggiore in questo inizio di campionato.

Allegri nel post-gara ha tranquillizzato il serbo, affermando davanti alle telecamere che l’ex viola ha disputato una buona partita. Nessun problema, quindi, per Vlahovic, anche se i tifosi bianconeri temono ancora che il serbo possa lasciare la Juventus. In alcuni Paesi, tra cui la Turchia e l’Arabia, il calciomercato non è ancora concluso e la paura è che possa arrivare una maxi offerta ‘last minute’ che convinca la Juve a privarsi del proprio bomber.

Un’ipotesi che però non trova riscontri nella realtà, anche perché il giocatore gode della fiducia del tecnico e dei compagni di squadra. Pertanto sarà ancora Dusan Vlahovic a guidare l’attacco di Madama in questa stagione.

Vlahovic-Juve, ora cambia tutto: la mossa spiazza i tifosi

Anche la società bianconera, dopo aver provato a inserire il serbo nella trattativa che avrebbe dovuto portare Lukaku a Torino, sembra ormai convinta delle potenzialità dell’attaccante, tanto da volergli proporre un rinnovo di contratto. Madama, infatti, pare intenzionata a proporre a Vlahovic un prolungamento dell’intesa di un altro anno o anche due (l’attuale scadenza è fissata al 2026) per alleggerire il monte ingaggi.

Con questa operazione la Juve riuscirebbe a spalmare l’ingaggio del serbo, che oggi percepisce 7 milioni di euro a stagione: l’ex viola è il secondo più pagato della rosa assieme a Rabiot e subito dopo Paul Pogba, che guadagna 8 milioni di euro all’anno.

Stando a quanto trapela dalla Continassa, pare che l’attaccante serbo voglia venire incontro alla Signora e sia disposto ad accettare questa proposta fatta dalla Juve. Un’apertura che dimostra una volta di più il grande attaccamento di Vlahovic ai colori bianconeri, più volte manifestato in un anno e otto mesi a Torino.

Già nelle prossime settimane il bomber ex Fiorentina e la società dovrebbero sedersi al tavolo per discutere di questa proposta. La speranza dei fan bianconeri è che si possa trovare subito un’intesa.

