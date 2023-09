Rivoluzione Juve, Allegri lo fa fuori contro l’Empoli

Allegri è pronto a rivoluzionare ancora una volta la Juventus. Questa volta, però, per ovvie ragioni non si parlerà di mercato

Allegri è pronto a fare una nuova rivoluzione nella rosa dei bianconeri. Si tratta infatti di un cambiamento che i tifosi speravano e aspettavano da ormai tanto tempo, ma che per un motivo o per un altro non è mai arrivato fino in fondo. Ebbene, questa volta sembra che l’allenatore toscano sia riuscito a leggere nella mente dei suoi estimatori più cari.

L’avvio di campionato della squadra non è stato dei migliori, anzi. Ben 4 punti raccolti nelle prime due partite, il cui pareggio contro il Bologna ha provocato non poche polemiche. Tra sospetti e accuse (informali) di vario genere, c’è da sottolineare sicuramente la grande fatica che è stata fatta proprio contro i felsinei. Poche occasioni create, poca concretezza e disattenzioni difensive sparse.

Un quadro tendenzialmente non molto positivo, tanto che l’allenatore ha deciso saggiamente di optare proprio per un cambio difensivo. E questo lo si può leggere proprio dalle probabili formazioni del prossimo impegno contro l’Empoli. Tra i pali ci sarà ancora una volta Perin, uno dei pochi volti affidabili di queste ultime uscite di campionato poco soddisfacenti.

Allegri è stufo: Alex Sandro out

Il vero cambiamento, come visto sopra, accadrà proprio nel reparto arretrato. Negli scorsi impegni c’è stato Alex Sandro, ma la sua prestazione non è stata sicuramente delle migliori. Causata anche da una poca attitudine difensiva del giocatore, abilità che nonostante il lungo soggiorno in Italia non ha mai sviluppato appieno. Molti media locali hanno definito l’apporto del brasiliano all’ultima partita come fortemente negativo.

Analizzando meglio la sua performance, si può dire come non sia affatto un parere forzato. La sua fascia è rimasta “orfana” della sua copertura spesso e volentieri, e dopo la bella partita contro l’Udinese è ritornato purtroppo sui suoi soliti ritmi recenti.

Allegri sembra aver esaurito la pazienza. Alex Sandro probabilmente non ci sarà contro l’Empoli, con l’allenatore toscano che sembrerebbe aver scelto un approccio molto più prudente. Ci sarà infatti Federico Gatti, ex Frosinone, a colmare le lacune del compagno.

Sperando ovviamente che una partita sulla carta così abbordabile non si riveli nuovamente una disfatta, come accaduto pochi mesi fa al Castellani.

