Mourinho ne combina un’altra: tifosi e avversari spiazzati dalla scelta

L’ultima trovata di José Mourinho ha fatto discutere durante la partita della sua Roma. Scelta impensabile: ha agito giustamente oppure no?

La Roma sta lavorando per preparare il debutto ufficiale alla nuova stagione. La squadra giallorossa sta giocando diverse amichevoli per allenarsi al meglio. L’ultima in ordine di tempo in quel di Tirana, un luogo molto caro al tifo giallorosso.

Infatti nella capitale albanese a maggio 2022 la Roma di José Mourinho ha sollevato la Conference League, ultimo trofeo conquistato dal club giallorosso in Europa. L’amichevole giocata sabato scorso contro il Partizani Tirana ha dato altre indicazioni importanti al tecnico portoghese.

In attesa dell’arrivo di alcuni rinforzi importanti e necessari dal mercato (almeno due centrocampisti ed una prima punta) Mourinho ha fatto giocare coloro che probabilmente debutteranno dal 1′ minuto domenica prossima, contro la Salernitana all’Olimpico. In quella che sarà la prima giornata del campionato 2023-2024.

Mourinho, decisione shock: fa giocare la sua Roma in dieci in amichevole

Un’amichevole non così semplice per i giallorossi quella di Tirana. La Roma l’ha vinta 2-1, giocando un ottimo primo tempo, andando in rete con i due attaccanti a disposizione El Shaarawy e Belotti. Ma ciò che è accaduto nel finale della partita è davvero clamoroso. Mourinho, quando mancavano una decina di minuti alla fine della partita amichevole, ha scelto a sorpresa di far giocare la sua squadra in 10 uomini.

La scelta è stata quella di togliere Houssem Aouar, uno dei volti nuovi della Roma. Il centrocampista franco-algerino era destinato a rimanere in campo tutti i 90 minuti, visto che Mourinho aveva finito i cambi a disposizione lasciando in gioco l’ex Lione. Ma nel finale è arrivata la strana scelta.

Mourinho ha intimato Aouar di uscire dal campo. Il motivo? I troppi calci subiti nei minuti precedenti da parte dei calciatori del Partizani. Il tecnico della Roma, spaventato all’idea di poter perdere un titolare in vista dell’esordio in campionato, ha scelto di far giocare i suoi in inferiorità numerica. Da qui è nata anche una discussione con Zekic, allenatore degli albanesi, rimproverato per l’eccessivo agonismo messo in atto dai suoi uomini.

Una prova particolare dunque per la Roma, visto che esiste la possibilità che la squadra debba giocare in dieci per via di espulsioni o infortuni a cambi già terminati. Senza dimenticare l’adagio di un grande allenatore del passato come Nils Liedholm, che ammise come in 10 spesso le squadre tendono a giocare meglio.