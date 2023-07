Caos Napoli, i tifosi non lo vogliono: ora è bufera

Un nuovo acquisto del Napoli potrebbe scatenare quasi una sommossa di piazza, c’è un nome non troppo gradito per i tifosi.

I campioni di Italia stanno andando dritti nel mercato, puntando su un calciatore che sta dividendo la piazza. I commenti social fanno presagire come ci sarà una ribellione in caso di trasferimento definitivo, andando anche a disertare il “Maradona”.

Il Napoli prosegue il suo ritiro a Dimaro, ma ci sono tanti problemi che stanno emergendo nelle ultime ore. Non è facile districarsi in questa fase del calciomercato, spesso gli animi si surriscaldano e anche le trattative possono subire l’influenza dei tifosi.

Una su tutti è destinata a fare discutere, c’è già un secco no della piazza per una scelta paventata dal Mattino. I tifosi contro il Napoli, la pace di qualche mese fa potrebbe rompersi clamorosamente all’arrivo di un calciatore non gradito proprio dalla tifoseria.

Napoli, un big è rifiutato dai tifosi

I supporter campani hanno messo in campo tanto calore nella scorsa stagione, un fattore determinante per la conquista del terzo scudetto. Il ritorno al ruolo di campioni d’Italia dopo 33 anni ha ridato la consapevolezza al Napoli e ai tifosi di essere una grande del calcio europeo e, proprio per questo, ogni mossa sul mercato è maggiormente osservata.

Così, la prospettiva di portare in azzurro un big della Nazionale italiana non piace proprio. I tifosi rifiutano Bernardeschi al Napoli, l’idea nata nelle ultime ore sembra essere la più sgradita da quanti seguono il Napoli, i commenti sul web bastano e avanzano per capire come questo binomio sarà difficilmente digerito.

L’idea Bernardeschi nasce per il post Lozano, l’attaccante messicano è in scadenza nel giugno 2024 e, senza rinnovo contrattuale, il Napoli vorrà cederlo subito per non perderlo a costo zero. De Laurentiis conta di incassare una ventina di milioni di euro, mentre il sostituto arriverebbe in prestito dal Toronto, che vuole disfarsi di Bernardeschi e sarebbe disposto addirittura a pagare metà dello stipendio dell’esterno pur di rimandarlo in Serie A.

Un affare forse dal punto di vista economico, meno invece per quanto riguarda l’umore dei tifosi. Il no al Napoli per Bernardeschi è dettato da tante condizioni. In primis per avere indossato la maglia della Juve, storica rivale azzurra, ma anche per un valore in campo difficilmente dimostrabile. Bernardeschi, guardando ai numeri delle scorse stagioni, non è un rapace del gol e nemmeno un uomo assist da dieci spunti a stagione: meglio puntare su un giovane sconosciuto, trovando magari un nuovo Kvara.