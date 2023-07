Napoli: Zanoli saluta e resta in A, lotterà per lo Scudetto

Alessandro Zanoli quasi certamente lascerà il Napoli in questa sessione di calciomercato. E una big è pronto a puntare su di lui.

Nonostante una buona seconda parte alla Sampdoria, il Napoli non sembra essere intenzionato a puntare su Zanoli. L’ultima parola spetterà a Garcia, ma l’ipotesi di un suo addio è sempre più probabile.

Secondo quanto riferito da Carlo Alvino, Zanoli è pronto in questo calciomercato a salutare il Napoli e restare in Serie A per lottare per lo Scudetto. Si tratta di una ipotesi da valutare considerando che, almeno per il momento, i partenopei non sembrano essere intenzionati a puntare su di lui.

Calciomercato Napoli: Zanoli in una big, ipotesi possibile

Alessandro Zanoli continua ad essere in forte bilico tra restare a Napoli oppure iniziare una nuova avventura. Ad oggi l’ipotesi più probabile è la seconda e non possiamo escludere la possibilità di un addio definito per consentire al calciatore magari di trovare continuità in un club diverso oltre che in grado di garantirgli un salto di qualità che in questo momento non abbiamo visto. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e una decisioni sarà presa solamente dopo aver valutato con attenzione questa opportunità.

Entrando nei dettagli, Carlo Alvino non esclude a priori l’ipotesi di un tentativo della Juventus per Alessandro Zanoli in questo calciomercato. L’ipotesi aveva preso piede nelle scorse settimane, ma poi era passato un po’ in secondo piano. Ma Giuntoli non ha perso di vista questa opportunità e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Naturalmente tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire alla fine se Zanoli deciderà di sposare questo progetto oppure di lasciare Napoli temporaneamente e cercare magari di tornare nei prossimi giorni da protagonista.

Mercato Napoli: la Juventus pensa a Zanoli

La Juventus valuta la possibilità di prendere Zanoli in questa sessione di calciomercato dal Napoli e poi magari mandarlo a giocare in prestito. Si tratta di una strategia che i bianconeri hanno utilizzato anche per altri calciatori e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

L’opzione è comunque da segue con attenzione perché tutto può succedere e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.