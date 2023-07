Serie B, non si parte: è caos totale

Estate molto calda in Serie B, tra ricorsi e controricorsi è vero e proprio caos. Ancora adesso non conosciamo il nome delle partecipanti.

Ricordate la stagione 2003/2004 quando, a seguito del Caso Catania, la struttura calcistica del nostro calcio venne profondamente modificata? In quell’anno la Serie B visse un’estate rovente, tanto che alla fine si decise di allargare il campionato a ben 24 partecipanti con successivo allargamento poi dalle Serie A a 20 squadre.

Quest’estate potrebbe accadere una cosa simile. Già, perché quando siamo ormai a fine luglio, la cadetteria non ha ancora una griglia di partenza definitiva. In particolare sono due le situazioni che stanno bloccando tutto, con inevitabili ricadute anche sulla Serie C: quella della Reggine e quella del Lecco.

Gli amaranto non hanno provveduto agli ultimi pagamenti dopo l’iter della restituzione del debito, mentre i Manzoniani non hanno indicato in tempo uno stadio agibile per la categoria. La Reggina conta di far valere la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che ha allungato i tempi del pagamento, il Lecco dal canto suo il fatto che, seppur formalmente in ritardo, lo stadio era stato trovato. Il problema è che al momento il Collegio di Garanzia si è espresso contro le due compagini.

Serie B, quando si parte? Lo spettro delle 21 o 22 squadre

Il ricorso della Reggina è stato respinto, mentre al contempo è stato accolto quello del Perugia ai danni del Lecco. In pratica adesso Reggina e Lecco sarebbero escluse, al loro posto spazio alle ripescata Brescia e Perugia, la quale però ha a sua volta un problema con lo stadio. Benevento, SPAL e Foggia d’altro canto sperano anche loro di inserirsi, il tutto naturalmente con conseguenze sull’inizio dei campionati.

I tempi tecnici parlano infatti di Tar il 2 agosto e Consiglio di Stato il 29. Solo dal 30 in poi si potranno fare i calendari e quindi di conseguenza appare ormai certo uno slittamento, con il campionato che inizierebbe non prima del 2 settembre. In tutto ciò anche il mercato ne risentirebbe, con le dirette interessate che dovrebbero poi avere una finestra aggiuntiva.

Sullo sfondo, come adombrato dall’adirato presidente del Lecco Di Nunno, anche l’ipotesi allargamento: non è infatti escluso che alla fine, dopo tutta la sequela di ricorsi e controricorsi, non si scelga di allargare la Serie B. Un campionato a 22 squadre, o addirittura con partecipanti dispari a 21, non è un’ipotesi da scartare.