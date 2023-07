Calciomercato, clamoroso Spalletti: torna ad allenare subito

Un colpo di scena inaspettato per Luciano Spalletti. Clamoroso: l’allenatore toscano è voglioso di tornare subito in pista dopo il suo annuncio

Un’annata incredibile alla guida del Napoli con il trionfo dello Scudetto. Subito l’addio ai partenopei comunicando la sua decisione al presidente De Laurentiis, che ha scelto così Rudi Garcia come sostituto.

In molti pensavano che l’allenatore toscano avesse optato per un anno sabbatico, ma non è proprio così. Luciano Spalletti ha già parlato del suo futuro con alcune dichiarazioni riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Con lo Scudetto è diventato un allenatore di successo: tante big d’Italia e d’Europa hanno pensato a lui, ma per ora ha declinato qualsiasi proposta. Ma tutto può cambiare in poche settimane con il ritorno in panchina con un colpo di scena incredibile.

Calciomercato, Spalletti cambia subito idea: sbuca fuori la verità

Novità importanti subito per lui, che ha lasciato il Napoli per troppo amore. Ora si sta godendo le meritate vacanze dopo due stagioni intense alla guida della squadra azzurra.

Luciano Spalletti è tornato a parlare del suo futuro con le sue dichiarazioni riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Nessuno mi ha mai cercato, ma non ho mai parlato di anno sabbatico”. Un colpo di scena incredibile: quando tutti pensavano che sarebbe stato fermo per un anno, subito l’allenatore toscano ha fatto intendere che potrebbe subito tornare ad allenare. Dopo lo Scudetto vinto ha deciso di lasciare il Napoli per voltare pagine: sono stati due anni intensi alla guida della compagine partenopea.

Il trionfo in campionato gli ha fatto così cambiare subito idea per voltare pagina definitiva, ma ora il richiamo del campo è già molto forte. Spalletti ha fatto intendere che non vede l’ora di indossare nuovamente gli scarpini per dare le sue indicazioni ai giocatori. Lui è pronto a tornare su una big di Serie A: a questo punto tutto si deciderà nei primi mesi della stagione in attesa di qualche esonero.

Con l’arrivo di Giuntoli alla Juventus, tutti hanno associato il suo nome alla panchina dei bianconeri con Allegri che potrebbe rischiare il posto nei prossimi mesi in caso di risultati negativi. Il suo profilo sarebbe perfetto anche per il Milan, ma sempre a stagione in corso. Lui sta ad aspettare per conoscere il corso degli eventi da qui ai prossimi mesi.