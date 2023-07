“Niente Juve, ecco dove andrà Lukaku”

Il tema legato al futuro di Romelu Lukaku è uno dei più scottanti della sessione estiva di calciomercato in corso: c’è l’annuncio in diretta

Nei giorni scorsi Romelu Lukaku è diventato il protagonista di una trama di calciomercato a dir poco sorprendente. Il centravanti belga, durate la seconda parte dell’ultima stagione, ha migliorato sempre di più il livello della sua condizione psicofisica e delle sue prestazioni all’interno del rettangolo verde di gioco.

Ciò ha convinto l’Inter targata Giuseppe Marotta a tentare concretamente di acquistarlo a titolo definitivo. Il club ha deciso di sfruttare parte dei soldi incassati dalla Champions League e dalle cessioni di Brozovic e Onana, volati rispettivamente all’Al-Nassr e al Manchester United. E la ‘Beneamata’ era riuscito pure a raggiungere un’intesa economica col Chelsea per il cartellino di Big Rom, sulla base di 35 milioni di euro bonus compresi.

Sembrava, dunque, che il destino dell’attaccante classe ’93 fosse quello di tornare a vestire la maglia nerazzurra, anche per via del legame profondo tra l’Inter e Lukaku. Ma in realtà l’ex Anderlecht dialoga da un po’ di tempo pure con la Juventus, che lo prenderebbe volentieri nel caso in cui Dusan Vlahovic dovesse abbandonare la nave bianconera.

La punta 30enne ha aperto fortemente all’ipotesi di un trasferimento in quel di Torino, un dettaglio che inevitabilmente ha irritato parecchio i dirigenti nerazzurri e mister Simone Inzaghi. Il centravanti belga si è reso protagonista di un comportamento alquanto rivedibile, tant’è che per alcuni giorni non ha risposto alle chiamate dell’Inter. In seguito, c’è stato un tentativo del calciatore di ricucire lo strappo, ma invano.

Calciomercato, Lukaku tra la Juventus e l’Arabia Saudita: arriva l’annuncio in diretta

Sullo spinoso argomento in questione si è espresso l’ex portiere dell’Inter Sebastien Frey, intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play. Frey, entrando più nello specifico, ha sganciato una bomba in diretta: “Mi è arrivato sul telefono uno scatto che ritrae Lukaku mentre parla con alcuni dirigenti di un club dell’Arabia Saudita“.

Parole che non lasciano a tante interpretazioni. Ad ogni modo, pare che il classe ’93 preferisca rimanere in Europa, però ad oggi il trasferimento alla Juventus non è una certezza assoluta. E al Chelsea Lukaku non rimarrà sicuramente.

Intanto il club nerazzurro ha preferito uscire dalla corsa e virare con decisione su altri obiettivi, per rinforzare il reparto offensivo a disposizione. Da Morata a Taremi, passando per Balogun: sono vari i nomi presenti sul taccuino dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Il futuro di Lukaku è invece legato anche a quello di Vlahovic e Mbappè, in una girandola di punte che vede tutte le squadre interessate. Lukaku gradirebbe restare ancora in Europa, ma il suo futuro è tutto da decifrare.