Elisabetta Canalis da sogno: nuovi scatti bollenti

Elisabetta Canalis entra a gamba tesa sull’estate delle influencer, dimostrando come a quarant’anni non c’è spazio per la concorrenza.

L’ex velina mostra un fisico da urlo in vacanza, certificando sempre l’affetto dei fan. Resta un punto di riferimento per il pubblico italiano, le ultime foto caricate sui social testimoniano come sia sempre fra le più amate.

È la protagonista degli ultimi vent’anni, in tv e sulle pagine di gossip ha sempre avuto un ruolo da protagonista. Elisabetta Canalis è ora esaltata sul web, e non potrebbe essere altrimenti per le foto che ha recentemente caricato, diventate subito virali e analizzate dal pubblico. Si alterna ormai tra l’America e la sua Sardegna ed è proprio il ritorno a casa ad essere decisamente bollente.

L’ex velina si è mostrata in formissima, lasciando ben poco spazio all’immaginazione, conquistando così nettamente il pubblico maschile sui social. Il segreto della sua forma è frutto di un’alimentazione equilibrata e di tanta attività fisica, come la kick boxing.

Canalis in costume, foto da urlo

Una disciplina diventata ben più di una passione, tanto da portarla a combattere contro avversarie, e diventando anche la causa del suo divorzio, con il marito che non avrebbe gradito la scelta di entrare sul ring. Acqua passata, la Canalis ora si concentra su ben altro.

In particolare, le vacanze l’hanno resa protagonista, scalzando direttamente la concorrenza delle influencer più giovani. In questo caso è la zona di San Pantaleo ad essere osservata nel dettaglio, Elisabetta Canalis in costume è una visione decisamente rovente. Il pieno dei like da parte dei fan è garantito dopo le ultime foto.

L’ex velina continua così a infiammare i social, che sono diventati un’arma in più per lei. Non è la prima volta che carica contenuti così piccanti, e non sarà di certo l’ultima per la gioia di quanti la seguono telematicamente. Un esercito di fan che cresce sempre più, lo confermano anche i numeri raggiunti: solo su Instagram viaggia sui 3,5 milioni di followers, tra cui anche molti vip.

Tanti i like raccolti, anche dal mondo della kick boxing con il campione George Cimpeanu a commentare le foto recenti in Sardegna, con la consapevolezza di voler tornare protagonista anche nella tv italiana. Da tempo Elisabetta Canalis sembra aver diradato le sue partecipazioni in Italia, chissà che – oltre alle vacanze – non possa tornare anche professionalmente protagonista dalle nostre parti. Il matrimonio con lo storico marito Brian Perri e chissà che l’ex velina non possa tornare a tempo fisso nelle nostre tv.