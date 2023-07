Morata, è lotta a tre: si chiude

Alvaro Morata è uno dei giocatori più richiesti in Serie A: su di lui ci sono tre squadre pronte a darsi battaglia.

Il centravanti spagnolo ha mercato in Italia: tre big sono molto interessate a lui e sono pronte ad affondare il colpo.

Il nome di Alvaro Morata è tornato di moda in Serie A: lo spagnolo ha avuto due parentesi alla Juventus, ma negli anni è sempre stato accostato a tutte le big italiane. In passato c’è stato un fortissimo interesse del Milan, ma il giocatore stesso, in quell’occasione, aveva deciso di declinare l’offerta a causa del forte legame con i bianconeri. Ora, però, lo scenario pare essere diverso e il giocatore dell’Atletico Madrid è aperto ad ascoltare eventuali proposte per un trasferimento in questa sessione di mercato.

Su di lui ci sono tre big italiane, ma una pare essere più determinata delle altre. La carriera di Morata ha avuto due tappe ricorrenti: Madrid, dove ha vestito le maglie di Real e Atletico, e Torino, con due esperienze alla Juve. Nel mezzo c’è stato un passaggio poco fortunato al Chelsea, dove è rimasto solo un anno e mezzo. Dal 2019 il suo cartellino è di proprietà dei Colchoneros, che ora sono disposti ad ascoltare eventuali offerte per lasciar partire il centravanti.

Morata, Serie A ancora nel destino? Tre big lo cercano

Una delle prime squadre ad interessarsi è stato l’Al-Ettifaq, club arabo allenato da Steven Gerrard: l’offerta al giocatore è elevata, ma lui preferirebbe continuare a giocare in Europa. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: su di lui, infatti, ci sono gli occhi di tre big di Serie A, ovvero Inter, Juventus e Roma. I suoi agenti stanno incontrando le tre società in questi giorni e, ad oggi, pare esserci una favorita.

I nerazzurri, infatti, sembrano essere in vantaggio rispetto alle rivali. Inzaghi starebbe caldeggiando particolarmente questa operazione, anche se la società sta valutando anche altre piste (tra cui Balogun, Beto e Taremi). I discorsi con l’entourage del giocatore sono andati bene e l’Inter ora dovrà parlarne con l’Atletico: gli spagnoli chiedono i €21 milioni della clausola, ma l’intenzione di Marotta ed Ausilio è quella di abbassare i costi dell’operazione.

Quest’ultimo punto è l’ostacolo principale per i giallorossi. Mourinho è un estimatore di Morata, ma dai discorsi preliminari è emerso come la trattativa non rientri nei paletti della Roma, che dunque potrebbe defilarsi. La Juve, invece, osserva con attenzione, ma ad ora pare più interessata ad altri profili (come Lukaku). Ad ogni modo, parlerà con gli agenti dello spagnolo per prendere informazioni. L’Inter, dunque, è in vantaggio e a fare la differenza potrebbe anche essere la qualificazione alla prossima Champions League. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi: il futuro di Morata è sempre più italiano.