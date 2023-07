Juve, il sogno è svanito: lo United fa infatti sul serio

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul presunto arrivo in bianconero di Lukaku, un ex obiettivo di mercato della Juve potrebbe andare al Manchester United.

Dopo le nomine di Cristiano Giuntoli come nuovo Football Director della Juve e di Giovanni Manna come nuovo direttore bianconero, il mercato della ‘Vecchia Signora’ sta per entrare nel vivo. Il club piemontese, infatti, sta provando a soffiare Romelu Lukaku alla sua acerrima rivale, ovvero l’Inter.

La ‘Beneamata’, dopo aver saputo dell’intesa di massima raggiunta con la Juventus, ha di fatto abbandonato ogni trattativa per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Tuttavia, il possibile arrivo del calciatore belga ha scatenato la rabbia dei tifosi bianconeri. I sostenitori della ‘Vecchia Signora’, di fatto, hanno sommerso i social di commenti in cui hanno ribadito di non voler vedere l’attaccante con la maglia della loro squadra del cuore.

Il possibile acquisto di Romelu Lukaku, però, porterebbe con sé alla cessione di uno degli investimenti più importanti di questi ultimi anni fatti dalla società della Juve: Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, di fatto, avrebbe già trovato un accordo sulla base di ben 11 milioni di euro all’anno. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sul presunto arrivo o meno del belga, un vecchio sogno di mercato di Massimiliano Allegri sta per andare a giocare nel Manchester United di Erik ten Hag.

Mercato Juve, il Manchester United fa sul serio per Rasmus Hojlund dell’Atalanta di Gasperini: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘The Guardian’, infatti, i ‘Red Devils’ sono pronti ad offrire una super somma all’Atalanta per Rasmus Hojlund. Dopo l’acquisto di André Onana dall’Inter per circa 55 milioni di euro, infatti, il Manchester United tenterà un nuovo assalto al giovane centravanti danese.

Il club inglese ha offerto 40 milioni all’Atalanta che, però, ha rifiutato. Il team lombardo, di fatto, ne vuole almeno 70 per cedere Rasmus Hojlund a titolo definitivo. Tuttavia, il Manchester United è pronto a compiere un ulteriore assalto per portare in Inghilterra una delle sorprese del campionato scorso, visti i 9 gol segnati nel campionato scorso.

Nel frattempo, dopo gli addii di Leandro Paredes, Angel Di Maria e Juan Cuadrado ( che sarà un nuovo giocatore dell’Inter), la Juve deve risolvere al più presto il caso ‘Leonardo Bonucci’. Il difensore centrale, di fatto, è in procinto di lasciare la ‘Vecchia Signora’, considerando che è stato messo fuori rosa dallo stesso Max Allegri.