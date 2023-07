Figuraccia Jorginho, autogol da centrocampo: “Mandatelo alla Lazio”

Jorginho è stato protagonista di una gaffe piuttosto clamorosa con la maglia dell’Arsenal. I tifosi stanno già chiedendo la sua cessione.

Da leader del Chelsea e della Nazionale italiana a vero e proprio flop estivo. Questo è quanto rischia di diventare Jorginho, il centrocampista nato in Brasile ma naturalizzato in Italia, considerato fino a poco tempo fa uno dei registi difensivi più forti in circolazione.

Campione d’Europa con Italia di Mancini nel 2021, Jorginho a gennaio scorso ha deciso di cambiaria aria, passando dal confusionario e caotico Chelsea all’Arsenal vice-campione d’Inghilterra, come alternativa di lusso a centrocampo.

Un trasferimento che però i tifosi dei Gunners non sembrano gradire troppo, come dimostrato dall’ultimo episodio accaduto in amichevole. In questi giorni l’Arsenal è stato ospite dei tedeschi del Norimberga in un match di preparazione estiva, per la cronaca terminato col punteggio di 1-1.

Jorginho, autogol sfortunato. I tifosi inglesi chiedono la sua cessione

Episodio davvero sfortunato quello occorso a Jorginho durante la sfida. Sul punteggio di 1-0 per l’Arsenal (in gol Bukayo Saka), il centrocampista italo-brasiliano ha sbagliato completamente il retropassaggio al proprio portiere sulla pressione avversaria, trovandolo fuori porta e realizzando un’autorete davvero clamorosa.

A solid strike by Jorginho for Arsenal… Too bad it was past his own ‘keeper, though 😅pic.twitter.com/vfEjF8qP4D — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 13, 2023

Un errore che può capitare alle squadre che tendono a fare costruzione dal basso e che, per fortuna di Jorginho, è occorso solo in amichevole. Ma non l’hanno presa bene i tifosi della squadra di Londra, che non hanno mai apprezzato troppo le caratteristiche fisiche e tecniche dell’ex Napoli.

Come riportato dal Daily Star, numerosi supporter dei Gunners hanno incominciato a commentare sui social il flop di Jorginho e la sua ‘papera’ in amichevole in maniera a dir poco severa: “Sta giocando in modo orribile, sbarazzatevi di Jorginho il prima possibile” – è uno dei messaggi scritti su Twitter e che sintetizza perfettamente lo stato d’animo della maggior parte del tifo inglese.

Addirittura c’è chi propone un’operazione di mercato ben specifica: “Vendetelo subito alla Lazio” – ha scritto un altro utente, facendo seguito alle voci secondo cui Maurizio Sarri, allenatore della squadra biancoceleste, lo voglia con sé dopo l’esperienza comune in quel di Napoli.

Chissà se i vertici dell’Arsenal decideranno, dopo queste prove non così esaltanti di Jorginho, di metterlo sul mercato a cifre anche convenienti. Lo scorso gennaio è stato pagato circa 11 milioni di euro, per una cifra simile magari la Lazio potrebbe farci un pensierino e provare a rilanciare l’italo-brasiliano cresciuto nel Verona.