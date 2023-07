Scambio pazzesco: così Donnarumma se ne va

Due anni dopo il suo arrivo, Gianluigi Donnarumma può lasciare in Paris Saint Germain: sul piatto uno scambio di cartellini.

Appena 24 anni compiuti lo scorso febbraio per il portiere Gianluigi Donnarumma che, nonostante sembri un veterano, è ancora giovanissimo. Se si parla di lui da anni è tutto merito del compianto Sinisa Mihajlovic che ai tempi del Milan si accorse subito delle sue qualità mandandolo in campo da titolare quando non era ancora maggiorenne.

Oggi Donnarumma è uno degli estremi difensori più pagati in giro per l’Europa, merito anche del contratto offertogli dal Paris Saint Germain che lo strappò proprio ai rossoneri a parametro zero. Tuttavia, un paio d’anni dopo il suo approdo in terra parigina, la sua avventura francese sembra giunta ai titoli di coda.

Colpa, per così dire, anche di Luis Enrique, tecnico spagnolo recentemente ufficializzato sulla panchina del PSG che sembrerebbe avere altri piani per la porta. Secondo fonti provenienti dalla terra iberica, il primo passo del nuovo allenatore sarebbe proprio quello di effettuare alcuni cambiamenti tra i pali.

Donnarumma via dal PSG, il tecnico ha scelto il sostituto: scambio ad un passo

In questa sua parentesi parigina Donnarumma ha avuto alti e bassi, su questo non c’è dubbio, ma rimane comunque uno dei migliori portieri in circolazione. Tuttavia, secondo il giornalista di vari quotidiani sportivi spagnoli, Ekrem Konur, Luis Enrique avrebbe chiamato a sé l’estremo difensore del Chelsea Kepa Arrizabalaga.

Passato alla storia, fino a nuovo ordine, per essere stato il portiere più costoso nella storia del calcio: l’estremo difensore basco, oggi ventinovenne, è stato pagato dai Blues 80 milioni di euro. Soldi importanti entrati nella casse dell’Athletico Bilbao. Stando alle ultime sull’affare, non è da escludere la possibilità che il colpo vada in porto con uno scambio secco di cartellini.

Nonostante durante l’ultima stagione Kepa sia tornato a giocare con buona regolarità, anche per lui l’avventura al Chelsea sembra prossima alla conclusione. Sono già un paio di anni che si parla del suo addio ma al momento ancora nessun club si è fatto avanti con una proposta realmente concreta.

Ora che il suo contratto è piuttosto vicino alla scadenza, prevista per il 30 giugno del 2025, il Chelsea potrebbe pensare bene di liberarlo. Anche perché l’altro portiere dei londinesi, Edouard Mendy, è volato in Arabia e la porta è sicuramente uno dei settori da rimaneggiare in casa Chelsea.