Claudia Ruggeri, lo zoom svela il dettaglio piccante

Claudia Ruggeri è sempre più incontenibile via social: lo scatto è bollente e lo zoom svela un dettaglio davvero piccante.

Claudia Ruggeri si è fatta apprezzare spesso e volentieri per le sue apparizioni sulle reti Mediaset, in particolar modo all’interno dei programmi Avanti Un Altro e Ciao Darwin, dove il pubblico è stato rapito per la sua bellezza.

La donna è moglie di Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli, e soprattutto cognata del noto conduttore Paolo Bonolis. La modella e ballerina classe ’83 si è sempre distinta per il suo fascino, che ostenta molto spesso attraverso il suo profilo Instagram. Un profilo social che ad oggi vanta più di 1,3 milioni di follower ed il numero è destinato a salire, considerato che la Ruggeri ama deliziare i propri fan con scatti bollenti e ciò non potrà che attirare ulteriore attenzione.

La Ruggeri è una delle donne della tv più amate dal pubblico italiano. Via social, la modella appare più che incontenibile e uno dei suoi ultimi post pubblicati ne è la chiara conferma. Claudia ha pubblicato uno scatto che fa perdere la testa. Gli utenti non possono che fare zoom per rivelare il dettaglio molto piccante.

Claudia Ruggeri incontenibile: zoom obbligatorio e dettaglio piccante rivelato

Sempre più famosa per le sue partecipazioni ai programmi Mediaset Avanti Un Altro e Ciao Darwin, Claudia Ruggeri continua a vedere la propria popolarità crescere non solo grazie alla sua professionalità, ma anche e soprattutto grazie alla sua bellezza, apprezzata moltissimo dal mondo maschile e non. Attraverso il suo profilo Instagram, la modella vizia spesso i propri fan con scatti davvero roventi ed in uno degli ultimi post pubblicati si è dimostrata davvero scatenata.

La Ruggeri ha infatti indossato una veste che lascia scoperta la sua perfetta schiena che ha incantato i fan e che stuzzica la fantasia. C’è inoltre un ulteriore dettaglio rivelato attraverso lo zoom che ha fatto impazzire tutti. Facendo zoom sullo scatto, infatti, attraverso la veste è possibile intravedere il suo sensuale lato B e ciò ha reso il post ancora più piccante.

La foto ha conquistato subito tantissimi like in poco tempo e i fan si sono scatenati nei commenti. Da quelli più osè a quelli che invece definiscono Claudia come una dea, uno spettacolo della natura. La Ruggeri ha dato ancora una volta spettacolo attraverso i social e i fan non possono far altro che attendere speranzosi nuovi bollenti scatti, pronti a farli nuovamente impazzire.