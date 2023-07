Rischio elevatissimo, l’inizio del Campionato può slittare

Nel calcio italiano vi è un rischio elevatissimo, tanto da far pensare di slittare l’inizio del campionato ad una nuova data…

Le ultime notizie in tal senso sembrerebbero portare ad un rinvio del torneo, visto quanto sta accadendo in queste settimane, dove la situazione è diventata a dir poco caotica.

A forte rischio ci sarebbe infatti il prossimo campionato di Serie B, il cui inizio è previsto nel fine settimana tra il 18 ed il 20 agosto, ma tali date sarebbero destinate ad essere riviste, motivo per il quale si starebbe pensando ad eventuali spostamenti. Troppe sarebbero infatti le situazioni irrisolte tra i cadetti, in particolare sulle squadre da ammettere dopo gli ultimi eventi accaduti, a cui si aggiungono i ricorsi presentati dalle diverse squadre per ognuno dei casi in questione.

Dopo il termine delle rispettive stagioni di B e C, il quadro delle squadre ammesse sembrava destinato ad essere completato, ma a scuotere gli animi ci ha pensato la situazione riguardante la Reggina, con i calabresi già penalizzati durante il torneo, ma ammessi ai playoff, dove si sono arresi al Sudtirol in maniera abbastanza netta.

Salta il campionato: così slitta tutto

Il problema per la squadra amaranto si è riflettuto anche dopo, tanto da portare alla decisione di escluderla dai cadetti e ripescare al tempo stesso il Brescia, retrocesso ai playout. Caso diverso quello del Lecco, promosso dalla C dopo i lunghi playoff, ma con il problema dello stadio non risolto in tempo.

Visto il posticipo degli spareggi per via del caso relativo al Siena, i lombardi si sono visti accogliere il ricorso, ma dello stesso parere non è stato il Foggia, tanto da indurre la società pugliese a ricorrere contro la Lega Calcio per essere a sua volta ripescata. Viste le tempistiche per i tre gradi di giudizio, ne consegue una dilatazione dei tempi per l’avvio dei prossimi tornei, rischiando infatti di non avere sentenze definitive entro il 18 agosto.

Proprio in queste ore, si starebbe valutando un rinvio del prossimo campionato di Serie B a data da destinarsi. Secondo quanto trapela dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, lo slittamento di almeno due settimane, vista la presenza dell’infrasettimanale per il terzo turno, si rischierebbe di ricominciare dalla quarta giornata, ma sarebbe ipotizzabile a quel punto ritrovarsi a quella successiva dal 16 settembre, vista la sosta per le Nazionali prevista nella settimana precedente. Nei prossimi giorni se ne saprà di più in tal senso.