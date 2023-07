“Non ci lasciare”: il grido straziante della sua gente

Alcuni tifosi della Juventus hanno riservato una grande accoglienza ad una delle pedine più importanti di Allegri: non vogliono che vada via

In questo momento l’aspetto più positivo nel mondo Juventus è l’amore infinito dei tifosi bianconeri verso la loro squadra del cuore. Il popolo juventino non intende abbandonare il club di Exor, nonostante la compagine torinese stia attraversando un periodo particolarmente buio.

Da troppo tempo ormai la ‘Vecchia Signora’ non è più in grado di competere ad alti livelli, andando contro a ciò che ci ha sempre abituato a vedere. La scorsa società ha commesso degli errori non da poco e ancora oggi la Juventus ne paga le conseguenze. La penalizzazione inflitta dalla Corte d’Appello Federale obbliga i bianconeri a rinunciare alla partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Adrien Rabiot e compagni, infatti, prenderanno parte alla Conference, a meno che l’Uefa non decida di escludere la Juve da tutte le coppe europee per una stagione o addirittura due consecutive. Mentre i bianconeri attendono di conoscere il proprio destino, la dirigenza prosegue il lavoro in ambito di calciomercato.

I numerosi supporters della compagine torinese, dal canto loro, sperano che l’acquisto di Cristiano Giuntoli possa rappresentare la svolta. Un po’ come fu con Giuseppe Marotta nel corso dell’era Andrea Agnelli. Ad ogni modo, la sessione estiva dei trasferimenti in corso comporta dei sacrifici e non è affatto da escludere che uno dei big della rosa guidata da Massimiliano Allegri abbandoni la nave nelle settimane a venire.

Juventus, Vlahovic al J|Medical: accoglienza da favola per il bomber serbo

In tal senso, uno dei maggiori indiziati è senza dubbio Dusan Vlahovic. La permanenza del bomber serbo non è una priorità per il tecnico livornese. Tra i due il feeling calcistico non è mai scattato e l’ex Fiorentina finora non è riuscito ad esprimersi al meglio in quel di Torino, complice la pubalgia che inevitabilmente lo ha limitato parecchio.

La Juventus non vuole svendere Vlahovic, ma allo stesso tempo non lo considera assolutamente incedibile. Quella della separazione è un’ipotesi da tenere in considerazione, anche perché l’interesse nei confronti del serbo non manca di certo in giro per l’Europa.

Potrebbe approdare in Premier o magari al Bayern Monaco, che però adesso sta concentrando le sue forze sulla pista Harry Kane. Il classe 2000 (23 anni compiuti il 28 gennaio), a questo punto, farebbe volentieri le valigie, se dovesse presentarsi una buona opportunità altrove. A maggior ragione dopo la conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della prima squadra.

Nel frattempo, il bomber serbo si è recato al raduno alla Continassa lunedì 10 luglio e ad attenderlo fuori dall’ingresso principale del J|Medical c’era un discreto numero di tifosi, che gli hanno riservato una grande accoglienza. E c’è chi lo ha supplicato di restare in bianconero almeno per un’altra stagione. Forse, però, Vlahovic non è dello stesso avviso.