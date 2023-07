Ivana Knoll senza rivali, il bikini è un filo sottilissimo: apoteosi sul web

L’ex Miss Croazia, tornata alla ribalta dopo le ‘performances’ mondiali, sta monopolizzando l’estate spagnola: che scatto!

C’è un’isola, nel centro del Mediterraneo, tra la costa orientale della Spagna e la nostra Sardegna, che non ha pace da diverse settimane. Scelta come meta fissa per le sue vacanze estive, Ibiza è al centro dell’attenzione mediatica di tutti gli appassionati di calcio e di belle donne. Il motivo è semplice.

C’è una 30enne croata, che ha attirato su di sè l’occhio di tutti quelli che si sono collegati almeno una volta con gli stadi del Mondiale in Qatar, che ad Ibiza ha stabilito la sua sede. E da qui condivide scatti, istantanee e video che stanno letteralmente facendo impazzire il popolo del web.

Stiamo ovviamente parlando di Ivan Knoll, ex Miss Croazia, salita alla ribalta mondiale grazie al suo abbigliamento super sexy – rigorosamente a scacchi bianchi e rossi, come richiamo alla bandiera del suo paese – durante la kermesse asiatica. Al centro di innumerevoli polemiche per aver sfoggiato completini ai limiti del ‘vietato ai minori‘ sia negli impianti in cui si è esibita la rappresentativa della sua nazione, sia nelle spiagge di Doha, Ivana ha visto moltiplicarsi a vista d’occhio il numero di ammiratori.

I quali hanno ‘deciso‘ di non poter fare a meno di lei nemmeno a Mondiale finito. Nemmeno quando le luci della ribalta intercontinetale si sono, se non spente, quanto meno affievolite. La giornata non è tra le più limpide, nella ridente isola spagnola. Anche i colori del mare, dalle mille e una tonalità nelle istantanee dei giorni precedenti, non sono indimenticabili.

Ivana Knoll da urlo: il lato B fa il pieno di like

Lo stesso paesaggio non è certo tra i più suggestivi che può offrire la costa delle Baleari. Tutte queste considerazioni spariscono però alla visione della protagonista della foto. Alla visione del piccantissimo primo piano dominato dal lato B della prorompente modella croata.

In men che non si dica, dopo appena qualche ora dalla condivisione di uno dei post dell’anno – alla fine dell’estate sarebbe curioso stilare una classifica – la foto aveva già raccolto oltre 100mila like. Allo stato attuale il contatore dice 132mila, ma il numero è destinato a salire.

Per ora il primato personale di Ivana, da quando è di stanza ad Ibiza, è rappresentato dai 346mila like della foto scattata in compagnia di un certo Erling Haaland, anche lui in vacanza nell’isola iberica. La corsa al nuovo record è però appena cominciata…