Inter, c’è un’altra firma: e la data è svelata in diretta

Continua il calciomercato dell’Inter, che sta continuando a puntellare la rosa in vista della prossima stagione.

Sessione estiva di calciomercato particolarmente intensa per l’Inter. I nerazzurri, dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City, si sono tuffati nelle trattative. Qualche addio e diversi arrivi interessanti. Il primo botto è stato quello di Marcus Thuram a cui è seguito, per restare tra i nomi più eclatanti, Davide Frattesi.

Non solo però, anche cessioni rumorose. Marcelo Brozovic è passato dall’essere perno insostituibile a sacrificabile sul mercato. L’Inter ha accettato l’offerta dell’Al-Nassr, che ha coperto d’oro il giocatore per convincerlo nonostante il rinnovo fresco di firma pochi mesi fa. A tenere banco c’è anche il futuro di Simone Inzaghi.

Il tecnico dell’Inter durante la stagione è stato spesso criticato e dopo la sconfitta della ora ex Dacia Arena contro l’Udinese per 3-1 addirittura l’esonero è parso a un passo. Poi il puzzle è stato ricomposto e l’ex tecnico della Lazio ha portato i nerazzurri al terzo posto e in finale di Champions League. Risultati abbastanza importanti da ribaltare lo scenario.

Dall’esonero al rinnovo, Simone Inzaghi pronto a firmare

Da una probabile separazione si è passati alla sempre più probabile riconferma. Già post sconfitta con il City ci sono stati dei colloqui per definire il futuro, anche se era emersa qualche incertezza. Simone Inzaghi infatti, visti i risultati ottenuti, aveva chiesto e continua a volere garanzie, che l’Inter sembra volergli dare.

Questo quanto ha fatto capire il giornalista di Libero ed esperto di Inter Fabrizio Biasin, che direttamente a TvPlay ha annunciato che il rinnovo di contratto è ormai cosa fatta e arriverà prima dell’inizio della nuova stagione: “Il prolungamento del contratto di Simone Inzaghi arriverà prima dell’inizio della stagione, è stata trovata la quadra e giustamente la fumata bianca arriverà prima che si riparta”.

Dissipati quindi i dubbi emersi a metà giugno. Soprattutto per quanto riguarda il portiere. Uno degli incedibili per Simone Inzaghi era André Onana, che però sarà sacrificato per completare la rosa. L’Inter però reinvestirà quell’incasso per sistemare gli ultimi tasselli e regalare così al suo tecnico una rosa adatta agli obiettivi della prossima stagione.

La volontà è scontata, mantenere i livelli raggiungi a fine stagione scorsa, ripartendo dal condottiero, ovvero Simone Inzaghi, che nel momento più difficile è riuscito a far fare un salto di qualità alla sua squadra, che a maggio ha collezionato risultati importanti. Questo l’Inter lo ha visto e ora si viaggia verso la prosecuzione del rapporto.