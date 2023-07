Bonucci addio, trattativa in corso: 30 milioni

Il centrale romano sempre più vicino all’addio alla Juventus: la strategia di Giuntoli è chiara, intreccio da 30 milioni

Sembrano prospettarsi per la Juventus di Massimiliano Allegri settimane davvero roventi. Perchè, dopo un’annata quasi disastrosa, è sicuramente arrivato il tempo di risalire verso le vette in Italia ed Europa.

Un settimo posto in Serie A che fa male, figlio anche della penalizzazione scatenata dal caso plusvalenze fittizie, che non permetterà un immediato riscatto in campo internazionale agli uomini del ‘Conte Max’. Ora come ora, però, la priorità è solo una: lavorare nei minimi dettagli per costruire una squadra ancora più forte. È principalmente questo il motivo per cui Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli campione d’Italia, è arrivato ufficialmente in bianconero nei giorni scorsi. Scovare talenti emergenti ma anche provare a strappare alla concorrenza colpi di spessore, giocatori già affermati.

Il mercato della ‘Vecchia Signora’, come è naturale che sia, sta però passando anche dalle cessioni. Da Paredes a Cuadrado e Di Maria e occhio alle possibili cessioni dei big, con Vlahovic tra i primi candidati. Ecco perchè continuano a rincorrersi voci di una possibile partenza per una cifra importante: almeno 70 milioni. Discorso diverso per Federico Chiesa che, in scadenza tra poco meno di due anni, per rinnovare ha chiesto 8 milioni all’anno. Una cifra insostenibile per le casse juventine. Da qui i rumors per una possibile clamorosa cessione.

Post Bonucci da sogno: 30 milioni per la gioia di Allegri

Ma adesso sta spuntando, neanche lentamente, l’ipotesi dell’addio di quello che è probabilmente il leader più importante e incisivo nello spogliatoio juventino: Leonardo Bonucci. La società piemontese non è più convinta di puntare sul centrale di Viterbo e vorrebbe privarsene, già durante l’attuale sessione di mercato.

Bonucci, dunque, può dire addio con un anno d’anticipo sulla scadenza contrattuale: ed i piani per il suo erede sono già in fase avanzata. Fari puntati in quel di Manchester, sponda City, dove Aymeric Laporte pare ora essere il preferito della dirigenza bianconera. I ‘Citizens’ sembrano essersi dimostrati propensi alla cessione dello spagnolo che dopo cinque anni in Premier League potrebbe cambiare aria.

Il Manchester City chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del 29enne, sotto contratto con gli inglesi per altre due stagioni. La sensazione, però, è che Laporte possa arrivare a Torino addirittura con uno sconto sulla prima richiesta del City.