Lucas Vazquez, l’ultimo segnale spiazza i tifosi della Juve

L’esperto calciatore spagnola lancia un chiaro segnale per il futuro. La notizia spiazza totalmente i tifosi.

Sono i primi giorni di Cristiano Giuntoli come nuovo ds della Juventus. L’ex Napoli ha trovato una situazione non facilissima con la squadra bianconera reduce da un’annata molto complicata e un mercato che sa di rivoluzione.

La Juventus giocherà la prossima Conference League e convincere i top a venire senza Champions è tutt’altro che semplice. La società ha imposto un taglio alle spese pazze e il paradigma principale del club è prima cedere solo dopo acquistare. Allo stesso tempo il nome Juventus potrebbe rappresentare un’arma importante per diverse trattative ed in fondo è già arrivato il primo colpo.

La formazione bianconera ha acquistato dal Lille Timothy Weah, figlio d’arte dell’ex leggenda del PSG. Il calciatore è costato 12 milioni di euro e prenderà il posto in rosa di Angel Di Maria, stella a cui non è stato rinnovato il contratto. La ‘Vecchia Signora’ non ha alcuna intenzione di fermarsi qui.

Non è un segreto che i bianconeri seguono da diverso tempo un giocatore di esperienza e gran carisma, l’esterno di proprietà del Real Madrid Lucas Vazquez Iglesias. 311 partite disputate con la maglia dei Blancos, Vazquez è un jolly capace di giocare sia da esterno di centrocampo che d’attacco, e non solo. All’occorrenza addirittura Vazquez ha anche fatto da quarto di difesa.

Juve, colpo Real: il segnale è chiaro

Insomma, un calciatore polivalente e con la giusta esperienza. Vazquez ha vinto ben quattro Champions League con il Real ma non solo. Il classe ’91 di Curtis vanta anche diverse convocazioni con la nazionale iberica con cui è sceso in campo per 9 volte. Tranne che per una breve parentesi in prestito all’Espanyol, l’esterno d’attacco ha passato praticamente tutta la vita con lo storico club spagnolo, dalle giovanili alla squadra B fino a diventare importantissimo anche con la squadra ufficiale.

Il contratto dello spagnolo scadrà nel 2024 e non è da escludere una cessione questa estate. Per questo la Juve non smette di tenersi aggiornata. C’è però una brutta notizia per i bianconeri e per tutte le squadre che seguono Vazquez ed arriva direttamente dai social. Attraverso i propri social Lucas si è complimentato con il nuovo capitano del club, il tedesco Toni Kroos.

Vazquez ha commentato: “Un miracolo, Toni”, con tanto di faccina che ride. Il giocatore si trova molto bene in quel di Madrid, vive con la sua famiglia e non ha alcuna intenzione di andare via. Non è da escludere che le parti si possano presto sedere a tavola a lavorare ad un nuovo accordo. Con la Juve che dovrà invece virare su altri obiettivi.