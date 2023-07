Juventus: primo colpo di Giuntoli, si chiude con lo scambio

In casa Juventus inizia a muoversi Giuntoli. Il primo colpo del nuovo ds sembra essere ormai dietro l’angolo.

E’ tempo di muoversi sul calciomercato per la Juventus. Giuntoli in queste ore sarà in Inghilterra per cercare di dare una svolta ai movimenti in entrata considerando la necessità di chiudere diversi colpi.

E il primo acquisto di Giuntoli in questo calciomercato potrebbe arrivare con uno scambio. La Juventus ci pensa e nelle prossime settimane in questo senso sono attese delle novità assolutamente importanti. Stiamo parlando di un calciatore importante e che potrebbe fare molto bene alla corte di Massimiliano Allegri la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: Giuntoli chiude il primo colpo, ecco chi è

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore Giuntoli sarà in Inghilterra e proprio questo viaggio dovrebbe dare la svolta ad un calciomercato che, almeno ad oggi, è stato davvero povero per la Juventus. Allegri si aspetta il prima possibile dei rinforzi e siamo certi che questi arriveranno in tempi brevi considerando la necessità da parte del tecnico bianconero di avere a disposizione una rosa completa nel minor tempo possibile.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interesse del Newcastle per Chiesa e non possiamo escludere un incontro con Giuntoli per fare il punto della situazione e capire la fattibilità questa operazione di calciomercato. Gli inglesi per abbassare le pretese della Juventus potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Saint-Maximin, calciatore più volte accostato al club di Torino in passato. Vedremo se alla fine ci saranno le possibilità oppure no di una fumata bianca.

Sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più considerando che Giuntoli si sta muovendo e il Newcastle è fortemente interessato a Chiesa. Non possiamo escludere che alla fine proprio Saint-Maximin potrebbe essere il calciatore giusto per sbloccare una trattativa che ormai va avanti da tempo.

Mercato Juventus: Saint-Maximin la chiave per la cessione di Chiesa

In casa Juventus si sta guardando con attenzione al futuro e, come detto in precedenza, Saint-Maximin potrebbe essere la chiave per consentire al Newcastle di acquistare Chiesa in questa sessione di calciomercato.

La trasferta di Giuntoli in Inghilterra potrebbe dare sicuramente un svolta importante a questa trattativa e vedremo se alla fine si riuscirà oppure no a trovare la tanto attesa fumata bianca.