Scollatura vertiginosa tra i fiori: Miriam Leone è rovente

Miriam Leone in uno scatto ‘floreale’ che mette in mostra tutto il suo fascino nella forma più sublime: l’attrice fa sognare

Il celebre concorso di Miss Italia ci ha regalato alcune delle bellezze più iconiche e irresistibili della storia del nostro paese. Tra le più amate di sempre, sicuramente Miriam Leone, che fu incoronata reginetta nel 2008 e da allora è diventata una presenza immancabile nel panorama del mondo dello spettacolo, facendo breccia nel cuore di milioni di ammiratori.

Classe, eleganza, sensualità micidiali, quelle della splendida 38enne catanese, che dopo quel trionfo ha avviato una lunga e fortunata carriera come presentatrice televisiva e come attrice. Negli ultimi anni, si sono susseguiti i riconoscimenti, da parte del pubblico e della critica, per interpretazioni di altissimo profilo da parte sua. Bellezza e fascino sono profondamente connaturate in lei e la rendono unica e inimitabile, uno stile che anche sul grande schermo si fa sentire, eccome.

Il pubblico dei social, naturalmente, non può mai rimanere indifferente di fronte a lei e la segue sempre con grande affetto e partecipazione. Oltre un milione e 700 mila followers su Instagram per la fantastica Miriam, che altrettanto ovviamente nei mesi estivi sta dando fondo a tutta l’aura seducente di cui è capace, con gli scatti delle sue vacanze.

Miriam Leone, ritorno alle origini: nel giardino di casa più bella che mai, lato A spaziale

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Spagna, Miriam ha fatto ritorno alla sua terra d’origine, la Sicilia, per ricaricare le batterie e per ricongiungersi alle sue radici. Un qualcosa cui lei tiene molto, il ritorno al suo ‘luogo felice’ e “alla semplicità di una vita più lenta, a casa”.

Una vita “senza trucchi” e infatti anche al naturale Miriam è bella e attraente come non mai. Con un ultimo scatto estremamente suggestivo nel giardino di casa, tra splendidi fiori da cui appare la sua figura magnetica e prorompente. Sguardo che non ammette repliche e la solita scollatura esagerata in primo piano.

La zip sta su a fatica, il lato A fa sognare ad occhi aperti e accende la passione e la fantasia di tutta la community in breve tempo. Applausi a scena aperta, like come se piovesse e i soliti immancabili messaggi d’amore, per una delle bellezze più ammalianti che i nostri occhi abbiano mai visto: “Ecco chi è che regna, senza rivali e senza volgarità“.