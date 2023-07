Antonio Conte, esplode la bomba: adesso è ufficiale

Tutti cercano di capire quale sarà la prossima squadra di Antonio Conte: dall’Inghilterra arriva una notizia bomba sul tecnico.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile ritorno di Antonio Conte in Serie A. Dopo l’addio di Spalletti al Napoli in tanti hanno immaginato che il presidente De Laurentiis potesse decidere di puntare sul tecnico salentino per infiammare ulteriormente una piazza già carica di entusiasmo per il tricolore appena conquistato.

Alla fine i partenopei hanno scelto Rudi Garcia e Conte è rimasto a bocca asciutta, dato che le altre panchine sono già occupate. Qualcuno continua ad accostare il nome di Conte alla Juventus, immaginando che il rapporto tra i bianconeri e Massimiliano Allegri non sia più così solido. Tuttavia, il tecnico toscano ha respinto le offerte provenienti dall’Arabia e ha deciso di continuare la sua (seconda) avventura al timone di Madama, allontanando di fatto l’ipotesi Conte.

Anche Milan, Inter e Roma hanno scelto di proseguire rispettivamente con Pioli, Simone Inzaghi e Mourinho, pertanto Conte sembra destinato a rimanere senza panchina, almeno nella prima parte di stagione: anche i big club esteri, infatti, hanno ormai l’allenatore per la stagione 2023-2024. Un bel problema per Conte, che avrebbe gradito un’occasione immediata per riscattare l’ultima esperienza al Tottenham, tutt’altro che soddisfacente.

Antonio Conte, retroscena clamoroso: tifosi senza parole

L’ex allenatore di Inter e Juve si è separato dagli Spurs lo scorso marzo dopo una serie di risultati deludenti. Nella sua prima stagione a Londra l’ex ct della Nazionale Italiana era riuscito a risollevare il team, riportandolo al quarto posto e garantendo l’accesso alla Champions League. Ma il secondo anno non è andato altrettanto bene. Il Tottenham di Conte è apparso in grossa difficoltà in Premier e l’allenatore salentino ha pagato anche le eliminazioni in FA Cup (ko contro lo Sheffield United al quinto turno) e in Champions League per mano del Milan.

I media britannici, nonostante tutto, continuano a parlare di Antonio Conte e proprio nelle scorse ore è emerso un retroscena che ha spiazzato i tifosi. Il bomber brasiliano Richarlison ha infatti raccontato cosa ha fatto Conte nei suoi confronti. In un’intervista al podcast brasiliano Que Papinho, Richarlison ha ammesso di aver sbagliato a dire alla stampa di voler giocare di più. Il verdeoro si è poi scusato con Conte, che gli ha ribadito un concetto molto semplice: “Il capo sono io“.

Il tecnico lo ha poi ampiamente dimostrato, rimproverando Richarlison davanti a tutti per quasi due ore. Da quel momento in poi il rapporto tra il bomber e Conte è andato sempre peggio, con il brasiliano spesso relegato in panchina: “Questa stagione – ha concluso il Nazionale verdeoro – è stata una m**da“.