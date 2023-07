Morata-Milan, tutte le cifre dell’affare

La prima scelta del Milan per questo calciomercato è rappresentata da Alvaro Morata con l’attaccante che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid.

Il primo obiettivo per l’attacco del Milan è Alvaro Morata. Lo spagnolo viene considerato il giocatore giusto per prendere il posto di Zlatan Ibrahimovic in rosa ed alternarsi con Giroud nel ruolo di centravanti.

Da tempo i rossoneri sono sulle tracce dell’attaccante dell’Atletico Madrid che potrebbe quindi far ritorno in Serie A dopo le due avventure proficue vissute con la maglia della Juventus. Il Milan appare in netto vantaggio sulla Roma, anche lei alla ricerca di una punta ma maggiormente orientata su Gianluca Scamacca. Alvaro Morata, dal canto suo, sarebbe felice di tornare in Serie A con la sua moglie italiana che accoglierebbe di buon grado un trasferimento in Italia. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri in merito.

Calciomercato, i dettagli dell’affare Morata per il Milan

L’attaccante spagnolo può liberarsi dall’Atletico Madrid per una somma intorno ai 12 milioni di euro, una cifra abbordabile per quello che è il valore dell’attaccante iberico. Il suo ingaggio si aggira intorno ai 6 milioni di euro ed è lì che i rossoneri vorrebbero risparmiare.

Stando alle ultime voci di calciomercato, i rossoneri sarebbero pronti a versare i 12 milioni di euro alla società spagnola, chiedendo però uno sforzo al calciatore che andrebbe a guadagnare circa 5 milioni di euro all’anno se dovesse accettare la proposta del club meneghino. Un affare non semplice anche dopo le parole del presidente dell’Atletico Madrid Cerezo che ha affermato che non c’è nulla al momento credendo che non tornerà in Italia.

Vero però che il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 con la squadra spagnola e che potrebbe salutare durante l’estate con i Colchoneros che vorrebbero provare a monetizzare dalla sua partenza. Il rischio per la squadra spagnola è infatti di perdere il calciatore a costo zero tra un anno. La proposta del Milan consentirebbe a Simeone di guardare già da quest’anno sul mercato per trovare un nuovo attaccante.

Nel frattempo il Milan è vicino dal chiudere col Chelsea per Pulisic mentre andrà presa una decisione su quello che sarà il prossimo extracomunitario della squadra rossonera. Dopo Loftus-Cheek resta solo un posto e con ogni probabilità sarà di uno tra Kamada e Chukwueze con quest’ultimo che al momento appare in leggero vantaggio. Nei prossimi giorni ci sarà un aggiornamento anche in tal senso con la dirigenza rossonera che vuole regalare quanto prima a Pioli la rosa completa per preparare la nuova stagione.