Ilary Blasi incontenibile a Rio: il selfie è da capogiro

Ilary Blasi torna a far parlare di sé, le sue foto caricate su Instagram diventano virali nella vacanza a Rio De Janeiro, mostrandosi in piena forma.

La conduttrice Mediaset ha pubblicato gli scatti della sua vacanza carioca, era in compagnia del compagno Bastian e sta rientrando in Italia, in attesa di poter riprendere nella prossima stagione televisiva un ruolo da protagonista.

La caccia alle vacanze delle vip prosegue con le stesse dirette interessate a dare indizi importanti, nonché a fornire foto che infiammano i fan. Ilary Blasi non ha nascosto la sua prima meta estiva, la vacanza in Brasile insieme al suo nuovo compagno è stata al centro dell’attenzione per gli amanti del gossip.

L’ex moglie di Francesco Totti è in forma, lo dimostra con gli scatti che appassionano i followers, e con un sorriso ritrovato dopo tanto tempo. La conduttrice di Mediaset non si è fatta mancare nulla nel viaggio in Sudamerica, visitando i luoghi di culto di Rio De Janeiro e facendo sfoggio di un bikini che ha ricevuto applausi a dismisura.

Ilary Blasi, che fisico a Rio De Janeiro

La forma della conduttrice rimane sempre altissima, è una delle star di Mediaset che sa come entusiasmare il suo pubblico, gli scatti confermano come, anche a distanza di anni, sa essere ammaliante e sensuale. Da più di vent’anni impegnata a Canale 5, da letterina è diventata sempre più un elemento prezioso per la tv privata, sino a diventare il volto ufficiale ormai dei reality. Dopo l’Isola dei famosi… la spiaggia di Rio, affollata ma allo stesso tempo stimolante: il costume di Ilary Blasi è ipnotico.

I fan apprezzano e rilanciano, le foto della conduttrice sono diventate così virali. Insieme al suo compagno si è concessa questo momento di relax, i followers apprezzano e sono in continuo aumentano anche dopo questi scatti: 2,2 milioni i fan di Ilary Blasi, un esercito che le mostra sempre tanto affetto al di là delle conduzioni televisive.

Ha ricaricato le batterie, sarà pronta ora per tornare in scena. Da settembre, Mediaset ha fatto già capire come ci sarà una sorta di rivoluzione per i programmi, meno reality e vacuità per dare spazio all’informazione nella stagione 2023-24. Da capire, quindi, se sarà confermata una nuova edizione dell’Isola dei famosi con la Blasi al timone, o se la stessa conduttrice possa fare un percorso ben diverso, sostenendo un nuovo tipo di programma per il prossimo futuro.