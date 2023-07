Gli inglesi bocciano Tonali: gelo all’aeroporto, la “profezia” è chiara

Non parte con il piede giusto l’avventura di Sandro Tonali in Premier League, i primi giorni da calciatore del Newcastle sono da dimenticare.

Il centrocampista italiano è arrivato a destinazione dopo aver giocato l’europeo under 21, pronto per prendere il comando dei bianconeri inglesi. Emergono però già le prime critiche e non sarà facile l’ambientamento nella nuova realtà.

Il colpo estivo della Serie A sinora è stato in uscita, quello che era inatteso solamente sino a due mesi fa. Sandro Tonali al Newcastle ha spiazzato decisamente i tifosi rossoneri, che si sono scagliati pesantemente contro la società rea di pensare solo al profitto e non ai sentimenti della piazza.

80 milioni di euro valgono decisamente una cessione importante, era l’occasione da non lasciarsi perdere e Tonali ha triplicato almeno il suo ingaggio. Andato in Inghilterra per le prime foto di rito però è stato particolarmente osservato dai tifosi, che non sembrano così entusiasti dall’avere in campo nel prossimo futuro il centrocampista della nazionale.

Tifosi inglesi contro Tonali, i motivi

Il calciatore è arrivato in Inghilterra insieme al procuratore Giuseppe Riso, nonché le relative compagne. Il volo privato ha così portato Tonali in Inghilterra per le foto con la nuova maglia, fa un certo effetto vedere il centrocampista vestito di bianconero. Un effetto che non ha colpito più di tanto nemmeno i tifosi del Newcastle, sui social hanno fatto partire le prime discussioni. I tifosi accusano Tonali per non essere particolarmente sorridente: una polemica anche gratuita arrivata a sorpresa nel corso delle ultime ore.

I supporter del Newcastle hanno criticato l’atteggiamento del centrocampista una volta sceso dall’aereo, non era sorridente in aeroporto. Secondo i tifosi bianconeri, come riporta anche Golssip, Tonali sembrava quasi costretto a questo viaggio in Inghilterra e non mostrarsi felice per l’approdo in Premier è visto quasi come un atto di lesa maestà.

C’è da dire però come lo stesso centrocampista, una volta poi arrivato allo stadio, ha mostrato sorrisi e gioia insieme al suo gruppo, la polemica sembra quindi abbastanza sterile. Anche le immagini della ragazza, la bella influencer Giulia Pastore, incantata dinanzi allo stadio e alle strutture dei Magpies, hanno leggermente migliorato le cose.

I tifosi del Newcastle però hanno rincarato la dose, evidentemente non c’è un’iniziale simpatia con il centrocampista italiano. Ipotizzano addirittura che possa tornare al Milan già a gennaio in prestito e come l’amalgama nel torneo di Premier potrebbe essere molto più difficile di quanto ci si possa immaginare. Sarà certamente curioso capire come Tonali si integrerà nel gruppo e nel calcio inglese, dovendo decisamente velocizzare i ritmi del suo gioco, ma la qualità resta tra i piedi dell’italiano che vorrà subito smentire critiche gratuite e poco apprezzate.