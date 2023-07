Cannavaro rifiuta, panchina offerta a Stramaccioni

Fabio Cannavaro ha detto no. La panchina, quindi, è stata offerta ad Andrea Stramaccioni. Ecco tutti i dettagli

Dopo un solo anno in Turchia, alla guida del Karagumruk, Andrea Pirlo ha deciso di fare ritorno in Italia. L’ex bianconero si è accasato alla Sampdoria, retrocessa in Serie B al termine dell’ultima stagione.

Dopo la non entusiasmante esperienza sulla panchina della Juventus Andrea Pirlo si cimenta di nuovo con la realtà del calcio italiano anche se in cadetteria. Proverà a riportare in massima serie il club doriano. Un’avventura che era quasi nel destino dell’ex campione del mondo dal momento che la sua prima partita da allenatore è stata proprio contro i blucerchiati.

Dunque, il Karagumruk è al momento senza un tecnico e, a dispetto della ‘toccata e fuga’ di Pirlo come quando sul rettangolo verde impartiva lezioni di calcio, per il sostituto dell’ex bianconero continua a puntare sulla scuola italiana.

Karagumruk, sfumato l’accordo con Cannavaro: idea Stramaccioni

D’altronde, i tecnici italiani non passano mai di moda in quanto per definizione maestri di tattica. Non per nulla uno dei più illustri rappresentanti della categoria, Carlo Ancelotti, si appresta ad arricchire la sua ricca collezione di prestigiose panchine. L’attuale allenatore delle merengues, infatti, sarà il Commissario tecnico del Brasile a partire dalla Copa America 2024 che si disputerà tra giugno e luglio del prossimo anno negli Stati Uniti.

Ancelotti, come reso noto dalla Confederazione calcistica brasiliana, si accomoderà sulla panchina dei verdeoro una volta scaduto il suo contratto con il Real Madrid. Insomma, anche se il calcio italiano perde posizioni rispetto ai suoi diretti competitor, la scuola italiana degli allenatori non ne risente visto che è sempre in auge. A ulteriore riprova, il Karagumruk, come detto, guarda alla nostra Serie A nel suo scouting dell’erede di Andrea Pirlo in panchina.

Il primo tentativo, però, non è andato a buon fine. Infatti è tramontato l’accordo con Fabio Cannavaro. L’ex campione del mondo, reduce dall’esonero al Benevento, ha rifiutato l’offerta del club turco. Il Karagumruk non si perde d’animo e insiste con un tecnico italiano: la nuova idea conduce ad Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore dell’Inter, che è stato esonerato lo scorso 31 ottobre dal club qatariota dell’Al-Gharafa, è una sorta di star dei social network.

I suoi emozionanti e coinvolgenti commenti durante il Mondiale in Qatar gli hanno regalato una nuova popolarità. Apprezzato dagli utenti dei social anche per la competenza e per l’approfondita conoscenza del calcio asiatico, Andrea Stramaccioni, qualora dovesse sedersi sulla panchina del Karagumruk, dovrà però passare, come si suol dire, dalle parole ai fatti, cioè dovrà conquistare i tifosi non con i commenti ma con i risultati.