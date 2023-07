Calciomercato Juventus, Giuntoli pesca dal Barcellona: arriva l’attaccante

Il calciomercato Juventus è già cambiato per provare ad arrivare a colpi di assoluto valore: Giuntoli pensa al rinforzo dal Barcellona

Il club bianconero è sempre molto attivo per regalare una rosa di qualità assoluta da consegnare a Massimiliano Allegri fin dai primi giorni di ritiro. L’allenatore livornese ha rifiutato tante offerte provenienti dall’Arabia Saudita per credere ancora una volta nel progetto bianconero.

Una voglia incredibile di tornare ad essere protagonisti in campo internazionale. La Juventus è intenta a puntellare la rosa bianconeri con colpi anche a sorpresa: gli ultimi nomi usciti a galla hanno stupito di fatto i tifosi della compagine torinese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il nuovo colpo in attacco: un affare totale per regalare un nuovo profilo spumeggiante all’allenatore bianconero, voglioso di collezionare risultati entusiasmanti dopo stagioni deludenti sotto ogni punto di vista. In attacco ora c’è la priorità: si chiude subito per far tornare a sognare i sostenitori della Juventus.

Calciomercato Juventus, colpo in attacco per Allegri

Novità importanti in vista della prossima stagione con idee suggestive con profili poco conosciuti. Questo è il nuovo obiettivo della Juventus che vorrebbe rinforzarsi soprattutto nel reparto offensivo con innesti di qualità a basso costo.

Il quotidiano sportivo spagnolo Marca ha rilanciato l’indiscrezione lanciata dall’Italia per quanto riguarda il possibile trasferimento di Abde Ezzalzouli alla Juventus, come riportato da Tuttomercatoweb. Cristiano Giuntoli è passato subito all’attacco per investire 15 milioni di euro: un’idea suggestiva per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

Il talentuoso attaccante della Nazionale marocchina sarà aggregato al prossimo ritiro del Barcellona targato Xavi. Il 21enne calciatore cercherà di farsi spazio in prima squadra, ma potrebbe arrivare così subito l’addio suggestivo. Nell’ultima stagione si è reso protagonista con la maglia dell’Osasuna, collezionado anche diversi minuti ai Mondiali in Qatar per poi essere in campo anche nella Coppa d’Africa Under 23 diventando il miglior giocatore del torneo segnando il gol decisivo nella finale che ha visto trionfare il Marocco.

Le sue prestazioni eccezionali non passate inosservate allo staff del neo direttore, Cristiano Giuntoli, che proverà a chiudere l’operazione in tempi brevi per regalare nuovi innesti di qualità all’allenatore livornese. Tanti i profili analizzati in queste ultime settimane con la fase di passare subito all’attacco che è già iniziata.