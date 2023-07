Addio Juve, vestirà la maglia dell’Inter l’anno prossimo: arriva la conferma

Non c’è nessuna possibilità al momento per la Juve di inserirsi nella trattativa. L’Inter è in vantaggio e chiuderà a breve l’acquisto

I bianconeri avevano un obiettivo comune con i rivali storici ma la posizione di Marotta sul giocatore era di assoluto vantaggio. Alla fine Giuntoli dovrà virare su qualche altro profilo.

I destini dell’Inter e della Juventus si incrociano anche nel calciomercato di questa estate. A dire la verità nerazzurri e bianconeri non sono gli unici in Italia ad aver bisogno di una prima punta. Paradossalmente tutte le grandi del nostro calcio (ad eccezione del Napoli di Osimhen) stanno cercando chi più e chi meno un #9.

Il bomber è una necessità che solitamente si paga piuttosto cara, considerando quelli che sono i prezzi in giro per l’Europa. Uno dei grandi interpreti del ruolo è senza ombra di dubbio Romelu Lukaku, al centro di un’asta internazionale. Il belga ha fatto rientro al Chelsea, dove ad attenderlo questa volta non c’è Tuchel ma Pochettino. Di certo i rapporti con il tecnico argentino sono migliori rispetto al predecessore, ma a quanto pare la dirigenza non ha tutta questa voglia di tenere “Big Rom” a Stanford Bridge.

Con le valigie pronte Lukaku attende di capire quale sarà la sua futura destinazione, con la certezza di aver dato sempre la preferenza all’Inter. A Milano ha vinto con Antonio Conte e si è trovato bene con Simone Inzaghi (nonostante il grave errore sotto porta nella finale con il Manchester City).

Inter, l’idea principale resta sempre Lukaku: le richieste del Chelsea sono troppo alte

Ben Jacobs, giornalista inglese, ha parlato nella diretta Twitch di TVPLAY_CMIT, proprio della situazione di Lukaku, dipingendo una realtà non troppo felice per i colori nerazzurri. Secondo lui, infatti, la volontà di entrambe le parti è piuttosto chiara ma al momento non ci sarebbero le condizioni per renderla effettiva. All’Inter mancano i 45 milioni che il Chelsea chiede come minimo conguaglio per lasciar partire il suo bomber.

“Anche vendendo Onana al Manchester United Marotta non potrebbe investire quella cifra su Lukaku”, sottolinea Jacobs. Inoltre aggiunge: “Al momento resta il primo obiettivo del mercato interista ma non hanno le possibilità economiche per acquistarlo“. Su questo punto ha provato a giocare la Juventus, forte del cartellino di Vlahovic, che interessa al Chelsea.

“I bianconeri vorrebbero intavolare uno scambio tra i due centravanti, ma Lukaku preferisce andare all’Inter”. Il giornalista inglese su questo sembra categorico aggiungendo che al massimo potrebbe aprire all’ipotesi Arabia Saudita, dove non mancano le offerte faraoniche anche per lui.