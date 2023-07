Destinazione a sorpresa per Umtiti: rimane in Serie A, il club

Samuel Umtiti è un’opportunità di mercato che i club europei non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. Svincolatosi da poco dal Barcellona giusto qualche settimana fa, il difensore centrale francese è pronto a dare continuità alle sue ottime prestazioni scegliendo il progetto tecnico migliore per il proseguo della sua carriera.

In queste prime settimane di sessione si è parlato ed ipotizzato tanto in merito al futuro di Samuel Umtiti, ma l’impressione è che dopo essere rinato in Italia l’ex Lecce ha intenzione di continuare a giocare e splendere in Serie A, e così sarà a quanto pare.

Stando alle ultime notizie, infatti, Umtiti è pronto a firmare in questo calciomercato con un club italiano, non con il Lecce però, pronto ad inserirlo al centro del nuovo progetto tecnico.

Umtiti torna in Serie A: destinazione a sorpresa per il francese

Nei prossimi giorni, visto che oramai ci troviamo al ridosso dell’inizio della nuova stagione, si deciderà una volta e per tutte il futuro di Samuel Umtiti in questo calciomercato. Svincolatosi dal Barcellona, il francese è inevitabilmente diventato un’opportunità che tantissimi club nel corso di quest’estate starebbero valutando.

Rispetto all’exploit avuto in maglia Lione, ovviamente, Umtiti non ha più gli stessi corteggiatori di una volta, ma come dimostrato anche in queste prime settimane di sessioni di trasferimenti, ma di certo non mancano. Si sono fatte tante ipotesi per il futuro del difensore centrale francese in questo calciomercato, ma l’impressione è che, dopo essere rinato in Italia con la maglia del Lecce, Umtiti possa tornare a giocare in Serie A, scenario super realizzabile viste le ultime notizie. Ovviamente tutti speravano in un ritorno romantico in Salento con i giallorossi se proprio si dovesse esprimere una preferenza, ma a nel futuro del francese ci sarebbe un club a sorpresa.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da L’Arena, in questo calciomercato a sognare il colpo Samuel Umtiti è il nuovo Verona di Marco Baroni, consapevole della difficoltà dell’operazione ma che ha comunque intenzione di provarci.

Verona-Umtiti, si può fare: condizioni e ruolo di Baroni

L’approdo di Samuel Umtiti al Verona in questo calciomercato è uno scenario difficile ma non impossibile. Dopo l’ultima, a tratti traumatica, stagione, gli scaligeri hanno intenzione di compiere un importante salto di qualità nella rosa, cosa che il francese potrebbe permettere di fare.

Ed è per questo Maurizio Setti starebbe studiando una soluzione per riuscire a portare Umtiti al Verona, ma c’è solo una condizione -o ostacolo- essenziale che funge da chiave di volta in queste operazioni: lo stipendio del francese. Affinché l’ex Barcellona sbarchi in Veneto, infatti, il club scaligero ha da che provare un importante sforzo economico per convincere Umtiti, sfruttando casomai il rapporto e la figura di Marco Baroni per cercare un punto d’incontro che possa mettere d’accordo tutti.

Verona, c’è la fila per Umtiti: la concorrenza

Il Verona o fa qualcosa subito o rischia di rimanere a mani vuote, vista la folta concorrenza che in queste settimane si è venuta a creare per Samuel Umtiti. Oltre agli scaligeri, infatti, il nome del francese nel corso di questo calciomercato è finito anche sul taccuino dell’Inter, del Lione e per ultimo del Napoli, che starebbe valutando il francese come operazione low cost per la difesa di Rudi Garcia.