Gelo Inter: hanno chiesto il prezzo di Lautaro

Dopo l’addio a Marcelo Brozovic, in casa Inter bisogna registrare l’interesse di una big europea per Lautaro Martinez.

Una volta archiviata la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola, l’attenzione dell’Inter si è spostata tutta verso la campagna acquisti per la prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno di fatto tutta l’intenzione di poter regalare una squadra a Simone Inzaghi che possa sia tornare a competere per la vittoria dello Scudetto che ripetere una buona massima competizione europea per club.

L’Inter, infatti, è sicuramente tra le squadre più protagoniste di queste prime settimane di calciomercato. Il nome della ‘Beneamata’, di fatto, è al centro di tante trattative. La prima ufficialità è arrivata con l’ingaggio di Marcus Thuram, appena svincolatosi dal Borussia Monchengladbach, mentre la seconda è stata quella del passaggio di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo per circa 18 milioni di euro.

Tuttavia, l’Inter non si è fatta trovare impreparata dinanzi all’addio di uno dei suoi perni degli ultimi anni. La squadra milanese, infatti, è riuscita ad accaparrarsi uno dei giocatori più ‘caldi’ del mercato italiano: ovvero Davide Frattesi. Quest’ultimo è stato preso dal Sassuolo per una trentina di milioni più la cessione di Samuele Mulattieri. Ma, dopo l’arrivo del centrocampista italiano, per il club meneghino bisogna registrare delle brutte notizie in sede di calciomercato.

Mercato Inter, il Real Madrid si fa avanti per Lautaro Martinez: i dettagli

Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, tra l’altro collaboratore di varie testate spagnole come ‘Marca’ ed ‘AS’, il Real Madrid ha chiesto all’Inter il prezzo del cartellino di Lautaro Martinez. Dopo l’addio di Karim Benzema (andato a giocare in Arabia Saudita), i ‘Blancos’ sono di fatto alla ricerca di un nuovo calciatore che possa guidare l’attacco della squadra guidata da Carlo Ancelotti.

Perdere Lautaro Martinez, visti anche i suoi 102 gol segnati in questi 5 anni trascorsi con la maglia dell’Inter, sarebbe sicuramente un durissimo colpo per tutta la piazza nerazzurra. Tuttavia, il Real Madrid dovrà sicuramente investire una super cifra se vorrà strappare il campione del Mondo con l’Argentina di Messi dalla ‘Beneamata’.

L’Inter, infatti, per lasciar andar via uno dei suoi migliori giocatori difficilmente chiederà meno di 100 milioni di euro. Anche perché la dirigenza interista è al lavoro per cercare di riconsegnare a Simone Inzaghi la cosiddetta ‘LuLa’, ovvero la coppia formata dall’argentino e Romelu Lukaku. Marotta ed Ausilio, infatti, stanno trattando con il Chelsea che, però, cederà il centravanti belga solo a titolo definitivo.