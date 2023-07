Cambia tutto in Liga: il nuovo accordo spiazza i tifosi

La Liga ufficializza un cambio epocale per il calcio spagnolo. L’accordo era nell’aria, ma per i tifosi è comunque una grande sorpresa.

Per mantenere alta la competitività di un campionato non bastano soltanto gli investimenti sui giocatori di grande talento e appeal piuttosto che l’immissione di ingenti somme di denaro da parte di ricchi imprenditori, serve anche una struttura solida che appartenga al campionato in sé.

Cambio epocale per LaLiga: l’annuncio (Twitter) – cmwebUna delle vie da percorrere per raggiungere l’obiettivo chiaramente sono le partnership commerciali che si stringono e la Liga ne è consapevole. L’ha dimostrato con l’ultimo annuncio. Dopo dieci anni di collaborazione come sponsor, si è giunti a un accordo che cambierà il nome della Liga. Quest’ultima infatti sarà affiancata dal title sponsor che sarà l’EA Sports. L’Elettronic Arts Inc ha trovato l’accordo con la Santander e sarà così il primo sponsor internazionale a divenite ‘Title’ del campionato spagnolo. Una vera e propria rivoluzione, anche perché si tratta di un’impresa produttrice di videogiochi, che ha sbaragliato anche il suo stesso mercato.

Attraverso le proprie reti social il presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha condiviso un video che annuncia questo nuovo legame e ha sottolineato pubblicamente: “Comincia un’era che sarà un cambiamento sia per il calcio spagnolo che per l’industria”. Poi un ringraziamento particolare è stato rivolto al compresso che EA Sports ha cercato e voluto con l’intento di offrire un calcio migliore ma anche innovativo.

LaLiga annuncia il cambio rivoluzionario: accadrà fin da subito

Il nuovo nome della Prima Divisione del calcio spagnolo sarà quindi “LaLiga EA Sports”, mentre la Seconda Divisione sarà “LaLiga Hypermotion”, che si riferisce alla tecnologia video usata proprio dall’EA Sports gameFC, la quale si basa sulla motion capture, la quale consente di avere a disposizione immagini che facciano sembrare lo scenario molto più realistico.

David Jackson, vicepresidente del brand EA Sports, ha dichiarato a sua volta: “LALIGA condivide in modo unico la nostra visione di un futuro del calcio incentrato sui fan. Questa partnership ci offre l’opportunità di ripensare il modo in cui i fan interagiscono con il gioco”. L’approccio così diretto a una delle più grandi leghe di rappresentanza europea e mondiale del calcio è una sfida. Il desiderio è creare una fruizione più interattiva del calcio. Ma anche formare una comunità digitale che avvicini gli appassionati fra di loro e aumenti il livello di appartenenza di ciascuno.