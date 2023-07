Michelle Sander fa strage di cuori: incontenibile in bikini

La modella brasiliana Michelle Sander è un vulcano di bellezza allo stato puro. In bikini fa strage di cuori, siamo estasiati.

Michelle Sander è uno dei giovani personaggi femminili maggiormente in ascesa, negli ultimi tempi, nel mondo dei social. Forme sinuose e “burrose” come direbbe il compianto regista spagnolo Bigas Luna.

Diventata molto popolare per essere stata la fidanzata del bomber del Monza, Andrea Petagna, con cui da qualche tempo pare che la relazione sia giunta al capolinea, l’avvenente Michelle vanta oltre 200mila followers, che siamo certi non rimarranno tali ancora per molto. In costume, la Sander è una Dea dell’Olimpo. Meravigliosa è una parola che non esprime in pieno l’armonia della sua fisicità. Ma scopriamo insieme qualcosa in più di lei, visto che Michelle, oltre a essere una super modella, è anche un volto conosciuto della televisione italiana. State provando una sana invidia per Petagna?

Possiamo capirvi! Chi l’ha avuta accanto, seppur per un tempo diciamo limitato, deve essere di certo stato baciato dalla fortuna. Brasiliana, giovanissima, classe 1998, la ricordiamo per avere interpretato “Madre Natura” nell’ottava puntata di Ciao Darwin, ultima edizione.

Della sua vita privata non sappiamo tantissimo, lavorativamente parlando è invece noto che sin da piccolissima ha intrapreso la carriera di modella nel suo paese natìo. Vive da sola già dall’età di 20 anni, da quando cioè si è trasferita in Italia, ma prima del suo approdo nel Bel Paese ha avuto già l’occasione di girare il mondo.

Michelle Sander, dal Brasile un vulcano di curve sinuose. Il mondo del web è in visibilio

La sua passione sono i tatuaggi. Ne ha ben tre. Un occhio di Cleopatra tra i seni, una mezza luna sulla spalla sinistra, una scritta sulla schiena, dalla parte destra. Volete vedere come immaginiamo già quale vorreste guardare più da vicino? In effetti tra lato A sinuoso e prosperoso, e lato B sodo e muscoloso, la scelta diventa davvero complicata.

In una recente intervista su Playboy, la Sander ha confessato di essere estroversa ma nel contempo timidissima e riservata con gli uomini (ci credete?) e di adorare il sushi, cibo che la fa impazzire e la manda in estasi, perché considera afrodisiaco.

I commenti sui social si sprecano: c’è chi ringrazia Dio, nello stile di Ceccherini de Il Ciclone, per averci donato una bellezza del genere, c’è chi si dichiara già follemente innamorato e farebbe tutto per lei.

Non è facile, lo sappiamo, ma provate a non soffermarvi, solo per un attimo, sul suo corpo. Avete visto il suo volto? Michelle ha un viso angelico, due occhi che incarnano tutto il fascino latino, la carnagione di terre lontane. Siamo pazzi di lei.