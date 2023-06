Elenoire Casalegno statuaria: fisico bollente in costume

A dispetto dell’età non giovanissima, Eleonoire Casalegno è ancora in forma smagliante. Niente da invidiare alle influencer ventenni.

Conduttrice, attrice e soprattutto modella, attivissima fin dagli anni ’90. Stiamo parlando di Elenoire Casalegno, per anni considerata una delle donne più sensuali e provocanti del panorama televisivo italiano, con le sue numerose apparizioni in svariati programmi.

Savonese di nascita, Elenoire è una classe ’76 che però non sente assolutamente il peso degli anni. Le sue partecipazioni ai programmi TV sono diminuite, ma non è per nulla andato a scemare il suo sex appeal, visto che la Casalegno si tiene in forma smagliante, come mostrato spesso sui social network.

La ex conduttrice di Pressing e Festivalbar infatti è molto attiva su Instagram. La Casalegno vanta la bellezza di ben 826 mila follower, numeri davvero incredibili che fanno impallidire le influencer attuali. Così come le sue forme perfette e toniche non hanno nulla da invidiare ai fisici delle ventenni di oggi. Parliamo inoltre di una grande appassionata di sport e calcio, Elenoire è grande tifosa dell’Inter.

Un fisico perfetto ancora oggi: Elenoire Casalegno fa impallidire le ventenni

La riprova di tutto ciò arriva da uno degli ultimi post su Instagram pubblicati da Elenoire Casalegno, la quale con grande apprezzamento dei follower ha messo in mostra il suo fisico esemplare, quasi statuario, in una immagine proveniente dalla spiaggia. Il primo bagno stagionale della Casalegno la ritrae con un bikini ricco di perline. L’attenzione è tutta sul corpo praticamente perfetto della bella Elenoire, in posa orgogliosa e consapevole di essere ancora oggi, a 47 anni compiuti da poco, una vera e propria divinità.

Moltissimi i like ed i commenti meritati per Eleonoire, che è stata incensata anche dall’amica e collega Adriana Volpe, altra over 40 che si tiene tuttora in forma smagliante. “Che fisico!!” – ha commentato la stessa conduttrice Rai complimentandosi con l’amica. E così anche altri numerosi follower della storica modella e presentatrice.

Rimasta famosa per un calendario targato Maxim del 2001, dove appariva in tutto il suo splendore, Elenoire Casalegno è il simbolo di una maturità fisica perfetta e totalmente guadagnata. La conduttrice ligure si è sempre considerata una sorta di ribelle, unendo la sua bellezza indiscutibile con un carattere forte e molto deciso. Di recente la Casalegno si è dichiarata single ed indipendente, anche se si frequenta da qualche mese con Andrea Corso.

In passato Eleonoire Casalegno è balzata spesso al centro del gossip nostrano: da giovanissima è stata compagna del critico e politico Vittorio Sgarbi, per poi legarsi sentimentalmente al dj Ringo, al cantante Omar Pedrini e unirsi in matrimonio con l’ex direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi.