Agustina da impazzire: le foto dalla Grecia che svelano tutto

Bellissima come sempre, le sue immagini dalla Grecia fanno impazzire i followers e soprattutto svelano tutto: lei è Agustina Gandolfo.

A guardare le loro immagini, i loro sorrisi, il loro mondo dorato, chiudendo gli occhi, riusciamo in fondo a sognare un po’ anche noi. Magari non sapremo mai se la loro vita è davvero tutta “rosa e fiori”, non è detto che lo sia, ma il solo fatto che ce lo lascino immaginare, oltre naturalmente al lusso e alle possibilità economiche di cui possono godere, rende il loro micromondo lontano anni luce dal nostro.

I personaggi dello spettacolo, dello sport, della moda, grazie ai social, possono godere di “casse di risonanza” incredibili. E non è certo da meno la bellissima Agustina Gandolfo, la bionda modella argentina, da pochissime settimane consorte dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, con cui è convolata a nozze nello scenario da favola del Lago di Como. Agustina è riuscita a coronare il suo sogno d’amore con l’attaccante fresco di titolo di campione del mondo in Qatar, con l’Albiceleste, dopo ben cinque anni di fidanzamento.

I due hanno già una bambina, la piccola Nina, nata nel 2021. Ma le sorprese non sono certo finite qui. Nonostante per Lautaro il finale di stagione sia stato davvero avaro di soddisfazioni, con la sconfitta nella finale di Champions di Istanbul contro il Manchester City di Guardiola, a rendere meno amaro il momento ci pensa la neo consorte, con cui si sta godendo veri e propri momenti di amore nello splendido scenario della Grecia. Una vacanza da sogno prima di cominciare il ritiro agli ordini del riconfermato Simone Inzaghi.

Agustina Gandolfo: dalla Grecia terra dei sogni e dei miti ci svela la notizia più bella

Agustina ama raccontare proprio tutto ai suoi fan e così non nasconde il nuovo segreto che arricchisce una vita, la sua, piena davvero di novità eclatanti, proprio stile telenovelas argentine. Con l’unica differenza che qui non ci sono lacrime e dolore ma a quanto pare solo gioie.

Agustina Ganfoldo è alla 30esima settimana di gravidanza. La pancia ormai è una bella realtà. La modella sudamericana, in un succinto abito rosso sfoggiato dalla terra ellenica, racconta anche ai suoi followers che, seppur con moderazione, si sta concedendo prosciutto crudo stagionato e un buon bicchiere di vino.

A farle compagnia, naturalmente, ci sono il marito Lautaro Martinez e la piccola Nina, testimoni oculari della sua immensa felicità. Dopo la femminuccia, ad allietare la loro vita arriverà un maschietto. Per Agustina non poteva esserci momento migliore. Il matrimonio, la nuova gravidanza con il maschio sempre desiderato in arrivo, la famiglia che si allarga e i suoi sogni di madre e donna che si stanno realizzando uno per uno.

I tifosi dell’Inter non possono che sperare che Lautaro viva di riflesso questa gioia e questa serenità familiare e che in campo, alla ripresa della stagione, trascini i nerazzurri ad ambiti traguardi a suon di goal.